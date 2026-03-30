मुंबई में होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड से पहले हम आपको 22वें स्क्रीन अवॉर्ड से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं, जब प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, फराह खान और सोनाक्षी सिन्हा ने मिलकर होस्ट कपिल शर्मा और करण जौहर की बोलती बंद कर दी थी। यह एक ऐसी मजाकिया नोक-झोंक थी, जिसे दर्शक आज तक नहीं भूले हैं। दरअसल, सबसे पहले कपिल, करण से कहते हैं कि सर आपको पता है, हम लड़कों में बर्दाश करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है।

अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, तो दो मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। इसके बाद करण कहते हैं कि कपिल तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मुझे क्यों लगता है कि आज तू बहुत पीटने वाला है। फिर स्टेज पर प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी और फराह खान झाड़ू लेकर आती हैं।

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अभिनेत्रियों ने की कपिल शर्मा की बोलती बंद

सबसे पहले शिल्पा शेट्टी होस्ट कपिल से कहती हैं कि क्या कह रहे थे आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। इसके बाद कॉमेडियन अपनी बात से पलट जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तो यही कह रहा हूं हर जगह लड़कियों का राज है। इसके बाद प्रीति जिंटा अपने मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि नहीं, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। बस तब होता है, जब हीरोइनों को ज्यादा पैसे मिलते हैं।

करण के साथ कपिल की मस्ती

इसके बाद कपिल शर्मा सभी अभिनेत्रियों के हाथ से झाड़ू ले लेते हैं। बाद में करण कॉमेडियन के हाथ में झाड़ू देख कर मुंह बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ चला जाता हूं, मुझे ये झाड़ू पसंद नहीं है। ऐसे में कपिल भी करण का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है। आप कौनसा ब्राउन ब्रेड से साफ करते हो।

हर्षाली मल्होत्रा को मिला था अवॉर्ड

कपिल को लगा कि सब ठीक है। तभी सोनाक्षी सिन्हा और हर्षाली मल्होत्रा वहां आ जाती है। ‘दबंग’ एक्ट्रेस ने कहा, “कपिल, जरा एक सेकंड के लिए अपनी दूसरी तरफ देखो। तुम्हारी यह गलतफहमी मैं अभी दूर कर देती हूं। ‘बजरंगी भाईजान’ ने बॉक्स ऑफिस पर इसलिए धूम मचाई, क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी।”

इस सारी हलचल के बीच करण जौहर आगे आए और उस रात का एक सबसे दिल को छू लेने वाला पल सामने आया, जब उन्होंने हर्षाली मल्होत्रा ​​को ‘बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट’ का अवॉर्ड दिया।

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