चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले हैं। ऐसे में हम इन अवार्ड्स के पिछले एडिशन के कुछ सबसे यादगार पल आपको बता रहे हैं। अभी तक हम आपको आलिया भट्ट और शाहरुख खान की मस्ती, साजिद खान के ‘टॉवल डांस’ जैसे कई किस्सों के बारे में बता चुके हैं। चलिए अब हम आपको साल 2018 में हुए स्क्रीन अवॉर्ड्स के एक मोमेंट के बारे में बताते हैं, जब कटरीना कैफ, विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना स्टेज पर छोटे-छोटे बच्चों से डांस क्लास लेते हुए और उनके साथ मस्ती करते हुए नजर आए थे।

स्क्रीन अवार्ड्स 2018 की शाम कटरीना कैफ को शो के होस्ट विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना ने स्टेज पर बुलाया। इसके बाद आयुष्मान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भले ही सभी लोग कटरीना के डांस के फैन हैं, लेकिन यहां कुछ ‘बहुत सीरियस कोरियोग्राफर्स’ मौजूद हैं, जो अभिनेत्री को कुछ स्टेप्स सिखाना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल एक मजेदार सेगमेंट में बदल गया और कटरीना ने भी खुशी-खुशी इस मजेदार एक्ट में हिस्सा लिया।

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जब सितारों ने किया बच्चों के साथ डांस

सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची स्टेज पर आई, जिसे देखकर ऑडियंस में बैठीं आलिया भट्ट और रेखा जैसे सितारे हैरान और खुश नजर आए। बच्ची ने स्टेज पर आते ही आयुष्मान खुराना, कटरीना कैफ और विक्की कौशल को कुछ मजेदार डांस स्टेप्स सिखाए, जिसे देखकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। उस समय अवॉर्ड नाइट में मौजूद न्यूलीवेड्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी इस प्यारे पल को देखकर काफी खुश नजर आए।

फिर कुछ देर बाद एक छोटा लड़का भी स्टेज पर आ गया और उसने भी सितारों को अपने कुछ मजेदार डांस स्टेप्स सिखाए और उन्हें थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। बता दें कि इसी अवॉर्ड इवेंट में विक्की कौशल ने मजाक-मजाक में कटरीना कैफ को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस पूरी खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।