चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले हम इस अवॉर्ड इवेंट के कुछ पुराने यादगार पलों के बारे में दर्शकों को बता रहे हैं। ऐसा ही एक खास पल 1995 में देखने को मिला था, जब दिवंगत अभिनेता और फिल्म निर्माता देव आनंद को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान फिल्म जगत में उनके बेमिसाल योगदान के लिए दिया गया था।

अभिनेत्री जूही चावला ने इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा था, “लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ऐसे शख्स को दिया जा रहा है… जिनकी आंखों में शरारत भरी चमक, सिर हिलाने का खास अंदाज, चलने का अनोखा स्टाइल और एक ऐसी मुस्कान जो लड़कियों को दीवाना बना देती थी। वे पूरे के पूरे रोमांटिक इंसान हैं… जी हां, ये हैं मिस्टर देव आनंद।” देव आनंद के बारे में बताते हुए जूही ने यह भी बताया कि एक्टर को अपना पहला रोल कैसे मिला।

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क्या बोली थीं जूही चावला

जूही चावला ने बताया था, “समय था 1940 का दशक और जगह थी फिल्म निर्माता बाबूराव पाई का दफ्तर, पुणे। एक शर्मीला सा नौजवान दफ्तर के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे जाए। तभी खुद बाबूराव पाई थोड़ी देर के लिए बाहर आए, लेकिन इससे पहले कि वह नौजवान कुछ कर पाता, वे फिर अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। दो मिनट बाद एक लड़का बाहर आया और उस नौजवान को दफ्तर के अंदर बुलाया। आधे घंटे बाद वह नौजवान खुशी-खुशी बाहर निकला, क्योंकि उसे अपनी पहली फिल्म ‘हम एक हैं’ में मुख्य अभिनेता के तौर पर एक शानदार रोल मिल गया था।”

जूही ने आगे कहा था, “अपने नाम की तरह ही पांच दशकों बाद भी देव आनंद आज भी एकदम अलग और खास हैं। सौ फिल्में, 45 सिल्वर जुबली और 10 गोल्डन जुबली- उनका सफर शानदार रहा है। आइए, हम उस शख्स को सम्मान देने का मौका लें, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को इतना बेहतरीन टैलेंट दिया। देवियों और सज्जनों, हिंदी सिनेमा के सबसे युवा दिल वाले हीरो देव आनंद को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रस्तुत है।”

बीआर चोपड़ा ने कही थी ये बात

मंच पर बीआर चोपड़ा यह पुरस्कार देने के लिए मौजूद थे। Juhi Chawla ने उनसे पुरस्कार देने से पहले कुछ शब्द कहने को कहा। चोपड़ा ने कहा, “पिछले साल मुझे यह पुरस्कार मिला था और मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा था। आज मैं यह पुरस्कार देव आनंद को दे रहा हूं और फिर से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। देव आनंद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार हीरो हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे समर्पित कर दी।”

इसके आगे चोपड़ा ने कहा, “मैं अभी उनसे कह रहा था कि उन्होंने यह साबित किया है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, इंसान को काम करते रहना चाहिए। आज मैं बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे देव आनंद को यह पुरस्कार देने का मौका मिला। मैं उन्हें लंबी उम्र और उनके फिल्मी करियर में और सफलता की शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद।”

अवॉर्ड लेने के बाद देव आनंद ने कही थी ये बात

फिर जूही चावला ने माइक्र देते हुए कहा था कि देव साहब, यह वाकई बहुत खुशी का पल है। हम आपसे भी कुछ शब्द सुनना चाहेंगे।” इसके बाद देव आनंद ने कहा था, “यह मेरे लिए किसी बड़े तोहफे जैसा है। मैं खुद को पहले से थोड़ा ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा हूं। इसने मेरी मौजूदा रचनात्मक सोच को एक नई ऊर्जा दी है। पचास साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन मेरे लिए यह जैसे पलक झपकते ही बीत गया।”

देव आनंद ने आगे कहा था, “मुझे याद है 1947 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे प्रभात फिल्म कंपनी ने बनाया था और 50 साल बाद भी मैं फिल्में बना रहा हूं। मैं समय के साथ आगे बढ़ रहा हूं और मेरी नई फिल्म ‘माय सोला बरसकी’ लगभग पूरी हो चुकी है। इस कहानी का सार यह है कि समय ठहरता भी है और समय उड़ भी जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पुरस्कार के लिए आपका शुक्रिया।”

लास्ट में अभिनेता ने कहा था, “मैं स्क्रीन से जुड़े लोगों, समिति और यहां मौजूद सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया।” बता दें कि 1995 के स्क्रीन पुरस्कारों में लता मंगेशकर को भी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

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