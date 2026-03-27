Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स से पहले, हम इन अवॉर्ड्स के पिछले यादगार पलों को याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक खास पल 22वें स्टार स्क्रीन अवॉर्ड्स में देखने को मिला था, जब सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ को उसकी शानदार कहानी और भावनात्मक असर के लिए सम्मानित किया गया था। यह फिल्म उस रात की सबसे बड़ी विजेताओं में से एक बनी थी।

इस अवॉर्ड समारोह को कपिल शर्मा और करण जौहर होस्ट कर रहे थे। बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड के नॉमिनेशन घोषित करने से पहले, कपिल ने मजाकिया अंदाज में करण से कहा, “ओह वाह सर, ये अवॉर्ड तो आपको मिलना चाहिए!” इस पर करण ने जवाब दिया, “मेरी इस साल कोई फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई, कपिल।”

तब कपिल ने हंसते हुए कहा, “बस इसलिए तो आपको मिलना चाहिए- अगर आपको अच्छी कहानी नहीं मिली, तो आपने जबरदस्ती फिल्म नहीं बनाई। आप तभी फिल्म बनाते हैं जब अच्छी कहानी मिलती है। बेवजह प्रोड्यूसर्स पर दबाव क्यों डालना? इसलिए मुझे लगता है कि आप इस अवॉर्ड के हकदार हैं!”

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इसके बाद करण ने बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी के नॉमिनी घोषित किए, जिनमें ‘बजरंगी भाईजान’ के लिए कबीर खान, ‘तनु वेड्स मनु’ के लिए आनंद एल. राय, ‘पीकू’ के लिए शूजित सिरकार समेत कुछ और नाम शामिल थे। अवॉर्ड देने के लिए करण जौहर ने कमला पसंद के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) सचिन सचदेवा और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मंच पर बुलाया। यह अवॉर्ड कबीर खान को मिला।

अवॉर्ड लेते समय कबीर खान ने कहा, “धन्यवाद, स्क्रीन अवॉर्ड्स। सलमान का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मेरी सभी शानदार कलाकारों का भी। छोटी और प्यारी हर्षाली मल्होत्रा ‘मुन्नी’, जो इस फिल्म की जान है, साथ ही नवाजुद्दीन और करीना और उन सभी तकनीशियनों का भी, जिन्होंने मेरा सपना पूरा करने में साथ दिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद।”

करण ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, “कबीर, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आप सच में इसके हकदार हैं।” इसके बाद करण जौहर ने अक्षय कुमार और निमरत कौर को मंच पर बुलाया। कपिल शर्मा ने अक्षय का स्वागत करते हुए कहा, “अक्षय पाजी, आपका स्वागत है और ‘एयरलिफ्ट’ के लिए बधाई! इस फिल्म में आपके काम की हर कोई तारीफ कर रहा है।”

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इसके बाद बेस्ट फिल्म कैटेगरी के नॉमिनी घोषित किए गए, जो थे- बजरंगी भाईजान, बाजीराव मस्तानी, दिल धड़कने दो, पीकू, तलवार और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। इस क्लास का रिकॉर्ड बजरंगी भाईजान ने जीता है। फिल्म के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा, “देवियों और सज्जनों, बजरंगी भाईजान सिर्फ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ही नहीं थी, बल्कि साल की सबसे बड़ी फिल्म भी थी। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है।”

22वें स्क्रीन अवॉर्ड्स में बजरंगी भाईजान ने शानदार प्रदर्शन किया और बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर जैसे अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।