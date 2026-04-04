Chetak Screen Awards 2026: द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा शुरू किए गए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स एक बार फिर नई सोच और विश्वसनीयता के साथ लौट आया है। इस बार अवॉर्ड्स का मुख्य फोकस केवल प्रतिभा और योग्यता के आधार पर कलाकारों को सम्मानित कर फिल्म अवॉर्ड्स की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना है।
इस भव्य आयोजन का काउंटडाउन 5 अप्रैल को खत्म होगा, जब मुंबई में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे एक ही मंच पर जुटेंगे। यह शाम सिनेमा के जश्न और उन कलाकारों को सम्मान देने के नाम होगी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कला और मेहनत से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है।
कब और कहां देखें चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 5 अप्रैल को मुंबई में होंगे। इस सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब और सोनी लिव पर होगी और यह सोनी टीवी चैनल पर भी रात 8 बजे से दिखाया जाएगा।
कौन करेगा चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स को होस्ट
‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’, ‘हाईवे’, ‘उड़ता पंजाब’ समेत कई फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जानी वाली अभिनेत्री आलिया भट्ट इस बार चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स को होस्ट करेंगी। एक्टर-कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान भी आलिया के साथ होंगे। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के हिंदी एडिटर सौरभ द्विवेदी भी इस इवेंट को होस्ट करेंगे।
इस साल चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 31 कैटेगरी में टैलेंट को सम्मानित करेंगे। इनमें थिएटर में रिलीज हुई फिल्में और ओटीटी फिल्में दोनों शामिल हैं। इन अवॉर्ड्स में न सिर्फ एक्टर्स को, बल्कि उन टेक्नीशियंस को भी पहचान मिलेगी जिन्होंने फिल्म बनाने में अहम योगदान दिया है।
रेस में सबसे आगे कौन?
नॉमिनेशन में सबसे आगे आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ है, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसे 24 नॉमिनेशन मिले हैं। इसके बाद मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म ‘सैयारा’ है, जिसे 17 नॉमिनेशन मिले हैं और नीरज घेवान की दोस्ती की दिल को छू लेने वाली कहानी ‘होमबाउंड’ है, जिसे 15 नॉमिनेशन मिले हैं।
विजेताओं का चयन कैसे किया जाता है?
विजेताओं का चयन स्क्रीन एकेडमी द्वारा किया जाएगा। यह एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्था है, जिसमें 50 से अधिक जाने-माने फिल्म निर्माता, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई है, जिसे डॉ. प्रिया जयकुमार ने डिजाइन किया है। वह लॉस एंजेलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सिनेमा और मीडिया स्टडीज़ की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं।
पारदर्शिता और योग्यता पर जोर देते हुए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स भारत में फिल्म अवॉर्ड्स के लिए एक नया पैमाना स्थापित करने का वादा करते हैं।
स्क्रीन एकेडमी के सदस्य कौन हैं?
यहां प्रतिष्ठित स्क्रीन एकेडमी सदस्यों की सूची दी गई है-
- अभिषेक चौबे- निर्देशक और पटकथा लेखक
- अमित रे- प्रोडक्शन डिजाइनर
- अमृतपाल सिंह बिंद्रा- फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक
- आनंद महिंद्रा- कला संरक्षक, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन
- अनिल मेहता- सिनेमैटोग्राफर
- अतुल मोंगिया- कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टिंग कोच
- बिश्वदीप चटर्जी- साउंड डिजाइनर
- दीपा भाटिया- फिल्म एडिटर, लेखिका
- दीपा मेहता- निर्देशक और लेखिका
- फिरोज अब्बास खान- निर्देशक और पटकथा लेखक
- गौरव गांधी- अमेज़न प्राइम वीडियो, APAC के प्रमुख
- गौतम घोष- निर्देशक, छायाकार
- गुनीत मोंगा कपूर- फिल्म निर्माता
- जयदीप साहनी- पटकथा लेखक और गीतकार
- जॉन अब्राहम- अभिनेता-निर्माता
- कबीर खान- निर्देशक
- करण जौहर- निर्देशक, निर्माता, टॉक शो होस्ट
- कौसर मुनीर- गीतकार और पटकथा लेखक
- मनीष मल्होत्रा- फैशन डिजाइनर और निर्माता
- मनोहर वर्मा- एक्शन डायरेक्टर
- मैक्सिमा बसु- कॉस्ट्युम एंड फैशन डिजाइनर
- मुकेश छाबड़ा- कास्टिंग डायरेक्टर
- नागेश कुकुनूर- निर्देशक और पटकथा लेखक
- नमित मल्होत्रा- फिल्म निर्माता, डीएनईजी के ग्लोबल सीईओ
- नम्रता राव- निर्देशक और निर्माता
- निहारिका भसीन- कॉस्ट्यूम डिजाइनर
- पायल कपाड़िया- निदेशक
- पूजा लाधा सुरती- फिल्म संपादक और लेखिका
- प्रीतम चक्रवर्ती- संगीत निर्देशक और संगीतकार
- प्रोसेनजीत चटर्जी- अभिनेता और निर्माता
- आर. एस. प्रसन्ना- निदेशक
- राहुल ढोलकिया- निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक
- राजीव मेनन- छायाकार एवं निर्देशक
- राजकुमार हिरानी- फिल्म संपादक, पटकथा लेखक और निर्देशक
- राम माधवानी- निर्देशक
- रमेश तौरानी- फिल्म एवं संगीत निर्माता
- रवि चंद्रन- छायाकार
- रेसुल पुकुट्टी- साउंड डिजाइनर और निर्माता
- रीमा दास- लेखिका, निर्देशक और संपादक
- रोनी स्क्रूवाला- फिल्म निर्माता और उद्यमी
- साबू सिरिल – प्रोडक्शन डिजाइनर
- समीर नायर- मैनेजिंग डायरेक्टर, अप्लॉज एंटरटेनमेंट
- श्यामक डावर- कोरियोग्राफर
- शूजीत सरकार- निर्देशक और फिल्म निर्माता
- सिद्धार्थ रॉय कपूर- फिल्म निर्माता
- श्रीराम राघवन- निर्देशक और पटकथा लेखक
- सुभाष घई- निर्देशक, निर्माता और शिक्षाविद्
- सुब्रत चक्रवर्ती- प्रोडक्शन डिजाइनर
- सुजॉय घोष- पटकथा लेखक और निर्देशक
- स्वप्निल सोनावणे- छायाकार और निर्माता
- तनुज गर्ग- फिल्म निर्माता
- विद्या बालन- अभिनेता
- विनय कुमार- अभिनेता, निर्देशक और थिएटर शोधकर्ता
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के नॉमिनी कौन हैं?
बेस्ट एक्शन
120 बहादुर- अमृतपाल सिंह, मारेक स्वितेक
छावा- परवेज़ शेख
देवा- सुप्रीम सुंदर, अब्बास अली मोगुल, अनल अरासु, विक्रम दहिया, परवेज़ शेख
धुरंधर- एजाज गुलाब, सी यंग ओह, यानिक बेन, रमज़ान बुलट
जाट- राम लक्ष्मण, वी वेंकट, पीटर हेन, अनल अरासु
बेस्ट एक्टर (फीमेल)
तृप्ति डिमरी- धड़क 2
यामी गौतम धर- हक
सोनल मधुशंकर- ह्यूमन्स इन द लूप
कोंकणा सेन शर्मा- मेट्रो… डिनो में
मोनिका पंवार- निशांची
राधिका आप्टे- सिस्टर मिडनाइट
कृति सेनन- तेरे इश्क में
बेस्ट एक्टर (फीमेल)- ओटीटी फिल्म
फातिमा सना शेख- आप जैसा कोई
सान्या मल्होत्रा- मिसेज
राधिका आप्टे- साली मोहब्बत
सबा आज़ाद- सांग्स ऑफ पैराडाइस
मिया मेल्ज़र- स्टोलन
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली- फरीदा जलाल
श्रेया चौधरी – द मेहता बॉयज
बेस्ट एक्टर (मेल)
विक्की कौशल- छावा
सिद्धांत चतुवेर्दी – धड़क 2
रणवीर सिंह- धुरंधर
विशाल जेठवा – होमबाउंड
ईशान खट्टर – होमबाउंड
मनोज बाजपेयी – जुगनुमा: द फैबल
आदर्श गौरव – सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट एक्टर (मेल)- ओटीटी फिल्म
मनोज बाजपेयी- इंस्पेक्टर जेंड़े
अभिषेक बच्चन- कालीधर लापता
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी- रात अकेली है द बंसल मर्डर्स
अभिषेक बनर्जी- स्टोलन
शुभम् वर्धन- स्टोलन
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (फीमेल)
दिव्या दत्ता- छावा
शीबा चड्ढा- हक
शालिनी वत्स- होमबाउंड
डॉली अहलूवालिया- सितारे जमीन पर
मंजिरी पुपला- सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (मेल)
अक्षय खन्ना- धुरंधर
राकेश बेदी- धुरंधर
नसीरुद्दीन शाह – गुस्ताख इश्क
सौरभ शुक्ला- जॉली एलएलबी 3
दीपक डोबरियाल – जुगनुमा: द फैबल
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर
छावा- एआर रहमान
धुरंधर- शाश्वत सचदेव
हक- संदीप चौटा
होमबाउंड- नरेन चंदावरकर, बेनेडिक्ट टेलर
सैयारा- जॉन स्टीवर्ट एडुरी
बेस्ट कोरियोग्राफी
बॉस्को लेस्ली मार्टिस- उई अम्मा- आजाद
बॉस्को लेस्ली मार्टिस- भसड़ मचा- देवा
विजय गांगुली- शरारत- धुरंधर
गणेश आचार्य- पनवाड़ी गाना- सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
विजय गांगुली- दिलबर की आंखों का- थम्मा
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी
धुरंधर- विकास नौलखा
होमबाउंड- प्रतीक शाह
ह्यूमन्स इन द लूप- मोनिका तिवारी, हर्षित सैनी, गुंजन जयवंत
जुगनुमा: द फेबल- सुनील रामकृष्ण बोरकर
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- स्वप्निल. एस. सोनवणे (ISC)
बेस्ट कॉस्ट्युम
छावा- शीतल इकबाल शर्मा
धुरंधर- स्मृति चौहान
गुस्ताख इश्क- मनीष मल्होत्रा, शिवांक विक्रम कपूर
होमबाउंड- रोहित चतुवेर्दी
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- भावना शर्मा
बेस्ट डायलॉग
धुरंधर- आदित्य धर
हक- रेशु नाथ
होमबाउंड- नीरज घेवान, वरुण ग्रोवर, श्रीधर दुबे
जॉली एलएलबी 3- सुभाष कपूर
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- वरुण ग्रोवर, शोएब जुल्फी नज़ीर
बेस्ट डायरेक्टर
लक्ष्मण रामचन्द्र उतेकर- छावा
आदित्य धर- धुरंधर
सुपर्ण एस वर्मा- हक
नीरज घेवान- होमबाउंड
द फैबल राम रेड्डी- जुगनुमा
मोहित सूरी- सैयारा
रीमा कागती- सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायरेक्टर- ओटीटी फिल्म
आरती कादव- मिसेज
हनी त्रेहान- रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स
करण तेजपाल- स्टोलन
अनुषा रिजवी – द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
बोमन ईरानी- द मेहता बॉयज
बेस्ट एडिटिंग
धुरंधर- शिवकुमार वी. पणिक्कर
हक- निनाद खानोलकर
होमबाउंड- नितिन बैद
सैयारा- देवेन्द्र मुर्देश्वर, रोहित मकवाना
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- आनंद सुबया
बेस्ट फिल्म
धड़क 2- करण जौहर, उमेश कुमार भंसल, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, मीनू अरोरा, सोमेन मिश्रा, प्रगति देशमुख, मरिजके डिसूजा
धुरंधर- ज्योति देशपांडे, लोकेश धर, आदित्य धर
हक- विनीत जैन, विशाल गुरनानी, हरमन बावेजा, जूही पारेख मेहता, अमृता पांडे, सुपर्ण एस वर्मा, रोवेना बावेजा, संदीप सिंह
होमबाउंड- करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा, मरिजके डिसूजा, मेलिटा टोस्कन डू प्लांटियर
सैयारा- अक्षये विधानी
सितारे जमीन पर- आमिर खान, अपर्णा पुरोहित
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- सुनील रामकृष्ण बोरकर
छावा- स्वप्निल. एस. सोनावणे (आईएससी)
बेस्ट फिल्म फॉर जेंडर सेंसिटिविटी
धड़क 2-करण जौहर, उमेश कुमार भंसल, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, मीनू अरोरा, सोमेन मिश्रा, प्रगति देशमुख, मरिजके डिसूजा
हक- विनीत जैन, विशाल गुरनानी, हरमन बावेजा, जूही पारेख मेहता, अमृता पांडे, सुपर्ण एस वर्मा, रोवेना बावेजा, संदीप सिंह
ह्यूमन्स इन द लूप- मथिवनन राजेंद्रन, साराभी रविचंद्रन, शिल्पा कुमार, अरण्य सहाय
मिसेज- ज्योति देशपांडे, हरमन बावेजा, पम्मी बावेजा, स्मिता बालिगा
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली- आलोक जैन, अजीत अंधारे, महमूद फारूकी
बेस्ट फिल्म राइटिंग (स्टोरी एंड स्क्रीनप्ले)
धुरंधर- आदित्य धर
हक- रेशु नाथ
होमबाउंड- बशारत पीर, नीरज घेवान, सुमित रॉय
ह्यूमन्स इन द लूप- अरण्य सहाय
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- वरुण ग्रोवर
बेस्ट हेयरस्टाइल और मेक-अप
छावा- श्रीकान्त देसाई
धुरंधर- प्रीतिशील सिंह डिसूजा
इमरजेंसी- एलिजाबेथ लॉसन ज़ीस, धनंजय एम. प्रजापत
होमबाउंड- ख्याति मल्होत्रा
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- तरन्नुम खान, अवान कॉन्ट्रैक्टर, डायने कमिसारिएट
बेस्ट लिरिक्स
इरशाद कामिल- गहरा हुआ- धुरंधर
गुलजार- उल जुलूल इश्क- गुस्ताख इश्क
वरुण ग्रोवर- यार मेरे- होमबाउंड
इरशाद कामिल- सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
जावेद अख्तर- बंदे- सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव
बेस्ट ओटीटी फिल्म
मिसेज- ज्योति देशपांडे, हरमन बावेजा, पम्मी बावेजा, स्मिता बालिगा
रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स- रोनी स्क्रूवाला, हनी त्रेहान, अभिषेक चौबे
स्टोलन- गौरव ढींगरा
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली- आलोक जैन, अजीत अंधारे, महमूद फारूकी
द मेहता बॉयज- बोमन ईरानी, दानेश ईरानी, शुजात सौदागर, विकेश भूटानी
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
जैस्मीन सैंडलस, मधुबंती बागची- शरारत- धुरंधर
श्रेया घोषाल- कायदे से- मेट्रो… डिनो में
श्रेया घोषाल- सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
शिल्पा राव- बरबाद- सैयारा
परंपरा टंडन- हमसफर- सैयारा
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)
धुरंधर टाइटल ट्रैक- धुरंधर- हनुमानकाइंड, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मो. सादिक
धुरंधर- गहरा हुआ- अरिजीत सिंह, शाश्वत सचदेव, अरमान खानसैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा- सैयारा टाइटल ट्रैक- फहीम अब्दुल्ला
सैयारा- धुन- अरिजीत सिंहबरबा
सैयारा- बरबाद- जुबिन नौटियाल
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन
छावा- सुब्रत चक्रवर्ती, अमित रे
धुरंधर- सैनी एस जोहरे
गुस्ताख इश्क- मधुमिता सेन, अजय शर्मा (EASEEL)
होमबाउंड- ख्याति कंचन
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव- सैली व्हाइट
हक- सोनम सिंह, अभिजीत गांवकर (मेगामाइंड स्टूडियो)
केसरी चैप्टर 2- रीता घोष
बेस्ट स्क्रिप्ट- ओटीटी फिल्म
मिसेज- हरमन बावेजा, अनु सिंह चौधरी, आरती कादव
रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स- स्मिता सिंह
सांग्स ऑफ पैराडाइस- दानिश रेनज़ू, सुनयना काचरू, निरंजन अयंगर
स्टोलन- करण तेजपाल, गौरव ढींगरा, स्वप्निल सालकर (AGADBUMB)
द मेहता बॉयज- अलेक्जेंडर डिनेलारिस, बोमन ईरानी
बेस्ट सॉन्ग
शाश्वत सचदेव, चरणजीत आहूजा- धुरंधर टाइटल ट्रैक- धुरंधर
शाश्वत सचदेव- गहरा हुआ- धुरंधर
तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अर्सलान निज़ामी- सैयारा टाइटल ट्रैक- सैयारा
द ऋष- बरबाद- सैयारा
सचेत-परंपरा- हमसफर- सैयारा
बेस्ट साउंड डिजाइन
छावा- बिश्वदीप चटर्जी
धुरंधर- बिश्वदीप चटर्जी
होमबाउंड- संजय मौर्य, ऑलविन रेगो
हुमंस इन द लूप- कल्हण रैना
सैयारा- गणेश गंगाधरन (वाईआरएफ स्टूडियो)
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट
120 बहादुर- नोलाबेल, फ्रेम एक्स वीएफएक्स स्टूडियो, स्नो टीम, विशाल त्यागी, मनीष त्यागी
छावा- सोमेश समित घोष, गैरी ब्राउन, साइमन फ्रेम, विशाल त्यागी, मनीष त्यागी
धुरंधर- एनविज़न वीएफएक्स, फिलम सीजीआई, रेज़ोनेंस डिजिटल, ध्रुति रंजन साहू, विशाल त्यागी, रज़ा मोहम्मद शेख, गगन खोली
जुगनुमा: द फेबल- वरुण रमन्ना
थम्मा- जेम्स ऑस्टिन, सोमेश घोष, कुणाल जगदीश सोढ़ा, डी. निष्ठा वर्षा, विशाल त्यागी
ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर
शाजिया इकबाल- धड़क 2
दिबाकर दास रॉय- दिल्ली डार्क
अरण्य सहाय- ह्यूमन्स इन द लूप
करण सिंह त्यागी – केसरी चैप्टर 2
करण कंधारी- सिस्टर मिडनाइट
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (फीमेल)
राशा थडानी- आजाद
सारा अर्जुन- धुरंधर
रिधिमा सिंह- ह्यूमन्स इन द लूप
अनीत पड्डा- सैयारा
शुभांगी दत्त- तन्वी द ग्रेट
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल)
मोहित अग्रवाल- आगरा
अमन देवगन- आजाद
सैमुअल एबियोला रॉबिन्सन- दिल्ली डार्क
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल) ऐश्वर्य ठाकरे- निशांची
अहान पांडे- सैयारा
