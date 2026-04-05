चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवॉर्ड फिल्म ‘धुरंधर’ के विकास नौलखा को दिया गया। इस कैटेगरी में 2025 की कई प्रमुख हिंदी फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। नॉमिनेटेड मूवी में ‘होमबाउंड’ के लिए प्रतीक शाह, ‘सुपरबॉयस ऑफ मालेगांव के लिए स्वप्निल एस. सोनावणे (ISC), ‘जुगनुमा: द फेबल’ के लिए सुनील रामकृष्ण बोर्कर, ‘ह्यूमन्स इन द लूप’ के लिए मोनिका तिवारी, हर्षित सैनी और गुंजन जयवंत शामिल थे।

ऑस्कर विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पूकुट्टी और अभिनेत्री गिरिजा ओक ने यह ट्रॉफी दी। विकास इवेंट में मौजूद नहीं थे। इस कार्यक्रम को आलिया भट्ट, ज़ाकिर खान, सुनील ग्रोवर और पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने होस्ट किया।

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चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स को द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने शुरू किया है, जिसका मकसद फिल्मों और कलाकारों को सिर्फ उनके काम के आधार पर सम्मान देना है। इन अवॉर्ड्स के विजेताओं का चयन स्क्रीन एकेडमी करती है, जिसमें देश के 50 से ज्यादा जाने-माने फिल्ममेकर और कलाकार शामिल हैं। इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए डॉ. प्रिया जयकुमार ने एक खास मूल्यांकन प्रणाली तैयार की, जिसके आधार पर फिल्मों को अंक दिए गए।

स्क्रीन अकादमी के सदस्यों में पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आर.एस. प्रसन्ना, शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, रीमा दास, विद्या बालन, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर और मुकेश छाबड़ा सहित कई अन्य प्रमुख नाम शामिल हैं।

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