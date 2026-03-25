Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले हैं। इससे पहले इन अवॉर्ड्स फंक्शन से पहले कई पुराने किस्से निकलकर आ रहे हैं। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब शाहरुख खान और शाहिद कपूर अवॉर्ड फंक्शन को होस्ट कर रहे थे। दोनों ने दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान के साथ मजेदार बातचीत की थी। इस दौरान शाहरुख ने खुलासा किया था कि वह ‘डॉन’ के रीमेक में जीनत अमान का किरदार निभाना चाहते थे।

अवार्ड शो के दौरान शाहरुख खान ने जीनत अमान को स्टेज पर बुलाया और कहा, “जब मैं फरहान अख्तर के साथ ‘डॉन’ फिल्म कर रहा था और उन्होंने मुझे रोल सुनाया, तो मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं कि मैंने उनसे कहा, मैं डॉन नहीं बनना चाहता, मैं रोमा का किरदार निभाना चाहता हूं।’”

बता दें कि शाहरुख खान ने 2006 में फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित ‘डॉन’ में काम किया था, जो 1978 में आई इसी नाम की फिल्म का रीमेक था। जहां ओरिजिनल फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉन का किरदार निभाया था, वहीं रीमेक में शाहरुख ने यह भूमिका निभाई। वहीं रोमा का किरदार, जिसे पहले जीनत अमान ने निभाया था, उसे रीमेक में प्रियंका चोपड़ा ने निभाया।

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इसी दौरान शाहिद कपूर भी अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए और मजाक में कहा कि वह जीनत अमान की फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ में उनके रूपा वाले किरदार को निभाना चाहते थे। इस फिल्म में उनके साथ शशि कपूर मुख्य भूमिका में थे।

अवार्ड शो में शाहरुख खान ने जीनत अमान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की छवि को बदल दिया। उन्होंने कहा, “मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी महिला की छवि बनाई, जिसे आज भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनने वाली लड़कियां फॉलो करती हैं। कहीं न कहीं उनके दिल में जीनत अमान बनने का सपना होता है। आपने जो बोल्ड, खूबसूरत और आत्मविश्वासी महिला की छवि पेश की, क्या यह जानबूझकर था या ऐसा अपने आप हुआ?”

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इस पर जीनत अमान ने जवाब दिया, “यह सब बहुत ही संयोगवश हुआ। ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि ऐसा हुआ।”

आखिर में शाहरुख ने उनसे युवाओं के लिए एक सलाह मांगी, जिस पर उन्होंने कहा, “सबसे जरूरी है कि आप जो करते हैं, उस पर विश्वास करें, खुद पर भरोसा रखें और बस पूरी मेहनत से जुट जाएं।”