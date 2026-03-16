Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026, 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाला है। उससे पहले आइए आपको बताते हैं 2010 के स्क्रीन अवार्ड्स का एक मज़ेदार किस्सा, जब शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने मिलकर शो होस्ट किया था।

शाहरुख खान ने स्टेज पर शाहिद की तारीफ की और बताया कि शाहिद ने अपना पहला बड़ा काम उनके साथ एक विज्ञापन में किया था, जिसमें रानी और काजोल भी थीं। शाहरुख ने कहा कि तब से अब तक शाहिद का टैलेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्हें उन पर बहुत गर्व है।

शाहिद का मज़ेदार जवाब

शाहिद ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ शाहरुख से ही सीखा है और वो हमेशा से उन जैसे रोल करना चाहते थे। इस पर शाहरुख ने चुटकी ली ‘पिछली 25 फिल्मों में तुम मेरी ही एक्टिंग करते जा रहे हो यार!’

शाहिद ने भी तुरंत पलटवार किया ‘अगर होनेस्टी पे आ गए तो आप भी अपनी सारी फिल्मों में अमित जी को कॉपी कर रहे हो। कॉपी क्या, आप तो उनकी फिल्में ही कर रहे हो!’

यह सुनकर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जो दर्शकों में बैठे थे सब हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए।

शाहरुख ने हंसते हुए शाहिद को रोका ‘ठीक है, अपने आपको कंट्रोल करो! सबके सामने हमारी पोल खोलते जा रहे हो!’

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वेक अप सिड में काम करना चाहते थे शाहिद कपूर

फिर शाहरुख ने टॉपिक बदलते हुए पूछा कि हाल की कौन सी फिल्म है जिसका रोल शाहिद करना चाहते थे।

शाहिद ने रणबीर कपूर की ‘वेक अप सिड’ का नाम लिया और कहा कि वो वो रोल बहुत अच्छे से कर सकते थे क्योंकि उन्होंने चश्मा भी पहना हुआ है।

शाहरुख ने मज़ाक में कहा ‘उस फिल्म में तो कैरेक्टर बस अपने मोज़े की फोटो लेता रहता है!’

शाहिद ने जवाब दिया ‘हां, वही तो कारण है मोज़े में एक्सपर्ट कोई और नहीं हो सकता!’ और फिर शाहिद ‘मौजा ही मौजा’ गाना गाने लगे।

कई सालों बाद जब शाहिद कपूर से स्क्रीन लाइव इवेंट में पहुंचे और उनसे शाहरुख खान के साथ स्क्रीन अवॉर्ड्स होस्ट करने के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा कि उन्हें बहुत मजा आया था। शाहिद ने बताया कि वो नर्वस भी थे क्योंकि पहली या दूसरी बार शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। हालांकि एक्टर ने बताया कि शाहरुख खान ने उन्हें बहुत कम्फर्टेबल फील कराया था।

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