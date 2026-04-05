Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में चल रहे चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में सितारों से सजी शाम में शशवत सचदेव ने फिल्म ‘धुरंधर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का चेतक स्क्रीन अवार्ड जीता है। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और बैकग्राउंड स्कोर की भी सराहना की।

इस श्रेणी में अन्य नामांकित कलाकार थे ‘छावा’ के लिए एआर रहमान, ‘धुरंधर’ के लिए शशवत सचदेवा, ‘हक’ के लिए संदीप चौकटा, ‘होमबाउंड’ के लिए नरेन चंदावरकर और बेनेडिक्ट टेलर, और ‘सैयारा’ के लिए जॉन स्टीवर्ट एडुरी। बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, हास्य कलाकार जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी समारोह की मेजबानी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत चेतक स्क्रीन अवार्ड्स को भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: ‘धुरंधर’ को अब तक मिले 11 स्क्रीन अवॉर्ड, ‘सैयारा’ के लिए अहान पांडे-अनीत पड्डा को मिला अवॉर्ड

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विजेताओं का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी द्वारा किया जाता है। जोकि 53 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का एक गैर-लाभकारी समूह है। नामांकन चरण के बाद प्रविष्टियों का मूल्यांकन एक संरचित और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

स्क्रीन एकेडमी में सदस्यों का एक कुशल समूह शामिल है, जिसमें शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन शामिल हैं। यह सभी सिनेमाई आवाज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाते हैं।

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