Chetak Screen Awards 2026, 5 अप्रैल को मुंबई में आयोजित होगा। उससे पहले हम आपको स्क्रीन अवॉर्ड्स 2005 के एक यादगार पल के बारे में बताने वाले हैं, जब शाहरुख खान को Veer Zaara के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था।

2005 के Screen Awards में शाहरुख खान ने ‘वीर ज़ारा’ में अपने अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब जीता। इस श्रेणी में अमिताभ बच्चन (खाकी), नाना पाटेकर (अब तक छप्पन), सैफ अली खान (हम तुम) और सलमान खान (गर्व) के लिए भी नॉमिनेट हुए थे।

अवार्ड लेते समय शाहरुख खान ने कहा: “धन्यवाद, सभी को। और जैसा कि साजिद कहते हैं, मेरे लिए यह अब Yash Raj Film Awards बन गया है। मुझे लगातार ये अवॉर्ड उसी यश जी की फिल्मों के लिए मिल रहे हैं। मैं यश जी का, आदित्य जी का, अमित जी का, हेमा जी का, प्रीति, रानी, अनुपम खेर, किरण खेर, अनिल मेहता का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो माफ़ करना। 55 के बाद याददाश्त थोड़ी धीमी हो जाती है, जब तक आप महान अमिताभ बच्चन न हों।”

उन्होंने आगे कहा: “यह एक पॉपुलर अवॉर्ड है और यह पूरे साल के काम के लिए दिया जाता है। इसलिए मैं अपने दो बेहतरीन डायरेक्टर्स, अशुतोष गोवरकर और फराह खान, का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस अवसर के लिए चुना।”

अंत में शाहरुख ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि आमतौर पर लोग अवॉर्ड स्पीच में अपनी पत्नियों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि वे इसके बजाय यश चोपड़ा और अशुतोष गोवरकर की पत्नियों, और फराह खान के पति को धन्यवाद देंगे, और अंत में कहा: “धन्यवाद। भगवान सभी का भला करे।”

