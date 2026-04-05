Chetak Screen Awards 2026: विश्वसनीयता, सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल पहुंच के साथ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 5 अप्रैल 2026 यानी आज फिर से लौट रहा है। इसका मकसद बदलती दुनिया में फिल्मों की बेहतरीन उपलब्धियों को नए तरीके से दिखाना और सेलिब्रेट करना है।

ये अवॉर्ड्स 31 कैटेगरी में दिए जाएंगे, जिनमें थिएटर और ओटीटी दोनों तरह की फिल्में शामिल हैं। इस बार सबसे ज्यादा नामांकन आदित्य धर की फिल्म धुरंधर (24) को मिले हैं। इसके बाद मोहित सूरी की सैयारा (17) और नीरज घेवन की होमबाउंड (15) हैं। विजेताओं को स्क्रीन अकादमी चुनेगी, जिसमें 50 से ज्यादा बड़े फिल्मकार और कलाकार शामिल हैं।

मुंबई में होने वाले इस इवेंट को आलिया भट्ट होस्ट करेंगी। उनके साथ सुनील ग्रोवर, ज़ाकिर खान और द इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ द्विवेदी भी नजर आएंगे।

इस अवॉर्ड शो में कई बड़े सितारे रेड कार्पेट पर आएंगे और विजेताओं को सम्मानित करेंगे। दर्शक इसे रात 8 बजे से यूट्यूब, सोनीलिव और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर लाइव देख सकते हैं।

1995 में शुरू हुए ये अवॉर्ड्स लंबे समय से भारतीय सिनेमा की प्रतिभा को सम्मान देते आ रहे हैं। इस साल के नामांकन भी सिनेमा की विविधता को दिखाते हैं।

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बेस्ट फिल्म के लिए धुरंधर का मुकाबला छावा, धड़क 2, हक, सितारे ज़मीन पर, सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव, सैयारा और होमबाउंड से है।

बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में राम रेड्डी (जुगनुमा), लक्ष्मण उतेकर (छावा), आदित्य धर (धुरंधर), सुपर्ण वर्मा (हक), नीरज घेवन (होमबाउंड), मोहित सूरी (सैयारा) और रीमा कागती (सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव) के बीच मुकाबला है।

नए डायरेक्टर्स में शाज़िया इकबाल, दिबाकर दास रॉय, आरन्या सहाय, करण सिंह त्यागी और करण कंधारी को नामांकन मिला है।

ओटीटी डायरेक्टर कैटेगरी में आरती कदव, हनी त्रेहान, करण तेजपाल, अनुषा रिज़वी और बोमन ईरानी शामिल हैं।

बेस्ट एक्ट्रेस में तृप्ति डिमरी, यामी गौतम, कोंकणा सेन शर्मा, कृति सेनन, राधिका आप्टे, सोनल मधुशंकर और मोनिका पंवार के बीच मुकाबला है।

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बेस्ट एक्टर (मेल) में विक्की कौशल, सिद्धांत चतुर्वेदी, रणवीर सिंह, ईशान खट्टर, मनोज बाजपेयी, आदर्श गौरव और विशाल जेठवा नामांकित हैं।

इस अवॉर्ड शो में सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि फिल्म बनाने वाले तकनीकी लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा।

इस बार रेड कार्पेट को और खास बनाने के लिए कई यूट्यूब क्रिएटर्स भी शामिल होंगे, जो सितारों से बात कर इस शाम को और मजेदार बनाएंगे।