Chetak Screen Awards Red Carpet Updates: लंबे समय बाद चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स फिर से लौटे। जहां बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों और फिल्मों का जश्न मनाया गया। ये अवॉर्ड्स साल 1995 में शुरू हुए थे और तब से भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने का एक बड़ा मंच बने हुए हैं। इस साल का इवेंट 5 अप्रैल को रात 8 बजे मुंबई में हुआ। इसे अभिनेत्री आलिया भट्ट, कॉमेडियन जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और सौरभ द्विवेदी ने होस्ट किया।

सबसे खास बात यह है कि सभी 31 कैटेगरी के नॉमिनी और विजेता स्क्रीन अकादमी द्वारा चुने गए। यह अकादमी स्वतंत्र और गैर-लाभकारी है और इसमें 53 जाने-माने फिल्म निर्माता, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स की पहचान योग्यता और ईमानदारी पर आधारित है। 2026 के लिए विजेताओं का चयन डेटा-आधारित वोटिंग सिस्टम से किया गया, जिससे सब कुछ पारदर्शी और भरोसेमंद बना।

Award Banner

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का चयन बहुत ही साफ और भरोसेमंद तरीके से किया गया। इस प्रक्रिया को लॉस एंजेलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सिनेमा और मीडिया स्टडीज की चेयर और स्क्रीन अकादमी में स्कॉलर-इन-रेजिडेंस डॉ. प्रिया जयकुमार ने तय किए गए मानदंडों के आधार पर तैयार किया।

स्क्रीन अकादमी के 53 सदस्यों ने फिल्मों को चार बड़े पहलुओं पर आंका – तकनीकी काम, क्रिएटिव आइडिया, दर्शकों से जुड़ाव और नई सोच-इनोवेशन। इस पूरे सिस्टम से यह पक्का हुआ कि हर अवॉर्ड केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असली कलात्मक योग्यता और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता हो।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 इसलिए खास हैं क्योंकि ये पूरी तरह मेरिट पर चलते हैं। विजेताओं का चुनाव एक कठिन और गहन समीक्षा के बाद किया गया, जिसे अकादमी के अनुभवी और प्रतिष्ठित सदस्यों ने समर्थन दिया।

इस अकादमी में इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल हैं, जैसे शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आर.एस. प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट का लाइव प्रसारण यहां देखें:

Live Updates
22:35 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: गोल्डन साड़ी पहन नीता अंबानी ने ढहाया कहर

नीता अंबानी भी चेतक स्क्रीन अवॉर्ड का हिस्सा बनी। इस इवेंट में वह गोल्डन साड़ी पहने हुए नजर आईं। उन्होंने अपने इस स्टाइलिश लुक ने लाइमलाइट चुरा ली।

22:33 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: स्टाइलिश अंदाज में नजर आए बॉबी देओल

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर स्टाइलिश अंदाज में एंट्री लेकर महफ़िल लूट ली।

22:30 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: कोंकणा सेन शर्मा ने पारंपरिक भारतीय परिधान में जीता दिल

स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा नजर आईं।

20:16 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: डॉली अहलूवालिया ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज

डॉली अहलूवालिया ने कहा कि ग्लोइंग स्किन अंदर से शुरू होती है। अच्छे विचार, पॉजिटिव सोच और साथ ही मुझे स्किनकेयर पसंद है।

19:53 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर नजर आए सौरभ शुक्ला

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर 'जॉली एलएलबी' मूवी में जज का किरदार निभा चुके अभिनेता सौरभ शुक्ला भी नजर आए।

19:51 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: राज बब्बर ने जाहिर की खुशी

अर्जुन बिजलानी ने रेड कार्पेट पर कहा कि आलिया भट्ट शो को होस्ट करने वाली हैं। सुनील ग्रोवर मस्ती करेंगे।

19:45 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर नजर आए अर्जुन बिजलानी

अर्जुन बिजलानी ने रेड कार्पेट पर कहा कि आलिया भट्ट शो को होस्ट करने वाली हैं। सुनील ग्रोवर मस्ती करेंगे।

19:43 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड का हिस्सा बने मनोज पाहवा

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर मनोज पाहवा भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। क्योंकि यह लंबे समय के बाद वापस आए हैं।

19:39 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: मिस्टर फैजु ने बताया ओटीटी का फ्यूचर

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर फैजु ने कहा, "ओटीटी पर उन लोगों को जगह मिल रही है, जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। यह हम सभी के लिए गेम चेंजर है।

19:35 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड का हिस्सा बने अनूप सोनी

अनूप सोनी चेतक स्क्रीन अवॉर्ड का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पहला नॉमिनेशन स्क्रीन अवॉर्ड का मिला था। जो साल 1997 की बात है।

19:33 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड इवेंट में शामिल हुए अरशद वारसी

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी भी चेतक स्क्रीन अवॉर्ड का हिस्सा बने हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी फिल्म इश्किया का किरदार काफी पसंद है।

19:29 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: बोमन ईरानी ने बताया ओटीटी आने के बाद कितना बदला इंडियन सिनेमा

बोमन ईरानी ने रेड कार्पेट से बताया कि ये बदलाव होते रहते हैं। हम छोटे थे तो सिनेमाघर जाते थे। फिर वीडियो कैसेट का जमाना आ गया। फिर डीवीडी आया, लेकिन लोग फिल्मों को पसंद करते हैं, प्रेम कहानी को पसंद करते हैं।

19:25 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: स्क्रीन अवॉर्ड में पहुंचीं शुभांगी अत्रे

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर टीवी अभिनेत्री शुभांगी अत्रे भी नजर आईं।

19:23 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: रेड कार्पेट पर नजर आए दीपक डोबरियाल

'जुगनूमा: द फेबल' फेम अभिनेता दीपक डोबरियाल इस साल बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल के लिए नॉमिनेटेड हैं। जैसे ही वह अवॉर्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे, तो उन्होंने काफी मस्ती की।

19:21 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: बाबिल खान रेड कारपेट पर पहुंचे

अभिनेता बाबिल खान चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर पहुंचे और अपने पिता इरफान खान को याद किया। साथ ही बाबिल ने कहा कि लंबे शूटिंग शेड्यूल के दौरान ध्यान (मेडिटेशन) उन्हें स्थिर बनाए रखता है।

19:16 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड को लेकर उत्साहित हैं अनु मलिक

अनु मलिक ने कहा कि मैं इस अवॉर्ड शो को लेकर बहुत उत्साहित हूं। बहुत सालों बाद स्क्रीन अवॉर्ड वापस आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 'धुरंधर' फिल्म में रहमान डकैत के डायलॉग को गाकर सुनाया।

19:12 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड के रेड कार्पेट पर नजर आये बाबिल

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड 2026 के रेड कार्पेट पर इरफान खान के बेटे बाबिल नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पिता को पहले मिल चुके स्क्रीन अवॉर्ड को भी याद किया।

18:21 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: कैसे होता है विनर का चयन

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का फैसला स्क्रीन एकेडमी ने किया है, जो एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी संस्था है। इस एकेडमी में 50 से भी ज्यादा दिग्गज फिल्म निर्माता, कलाकार और सांस्कृतिक जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं। अवॉर्ड देने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक बनाए रखने के लिए एक विशेष मूल्यांकन ढांचा (इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क) तैयार किया गया है, जिसे 'यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया' के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स की डॉ. प्रिया जयकुमार ने डिजाइन किया है।

18:12 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: जब शेफाली शाह ने रणवीर सिंह के साथ पहली मुलाकात को किया याद

शेफाली ने इंस्टाग्राम पर 2016 के स्क्रीन अवॉर्ड्स का वीडियो शेयर किया, जब उन्हें जोया अख्तर की फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ के लिए बेस्ट एन्सेम्बल कास्ट अवॉर्ड मिला था। वीडियो में देखा गया कि रणवीर सिंह, जो फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभा रहे थे, उन्हें स्टेज तक लेकर गए। फिर रणवीर ने शेफाली के साथ फिल्म के गाने पर भांगड़ा किया और अचानक उन्हें उठा लिया, जिससे शेफाली पूरी तरह चौंक गईं। इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

17:58 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards Throwback Alert: जब दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त को मिला था 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड'

जब सुनील दत्त को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (Lifetime Achievement Award) से सम्मानित किया गया, तो वह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि सिनेमा, समाज सेवा और उनके अद्वितीय योगदान के एक गौरवशाली सफर का जश्न था। वह पल उस सम्मान और प्रेम का प्रतीक था जो उन्होंने दशकों तक कमाया।

17:18 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: नॉमिनेटेड सितारों से जानिये उनकी कहानी

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन रविवार को मुंबई के YRF स्टूडियो में होने वाला है। इस ग्रैंड इवेंट से पहले कुछ नॉमिनीज ने उस रचनात्मक जुनून के बारे में बात की, जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

17:06 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: आलिया भट्ट ने दिखाई पर्दे के पीछे की झलक

सिनेमा पर्दे पर जादू की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे अनगिनत लोगों की मेहनत छिपी होती है। आलिया भट्ट, जो चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स की होस्ट हैं, उन्होंने अब उन असली नायकों से रूबरू करवाया जो कैमरे के पीछे काम करते हैं।

यूट्यूब पर Chetak Screen Awards LIVE देखने के लिए यहां क्लिक करें।