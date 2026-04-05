Chetak Screen Awards 2026: इस रविवार शानदार वापसी करते हुए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड 2026 एक नए विज़न के साथ आया है, जिसका मकसद सिनेमा की बेहतरीन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना है। इस साल कुल 31 कैटेगरी में थिएट्रिकल और OTT रिलीज़ को शामिल किया गया है, जिनमें हिंदी सिनेमा के बेहतरीन काम को सम्मान दिया जाएगा।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: शुरू हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, आलिया भट्ट स्टेज पर आईं

नॉमिनेशन की बात करें तो आदित्य धर की स्पाई ड्रामा Dhurandhar सबसे आगे है, जिसे 24 नॉमिनेशन मिले हैं। इसके बाद मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल Saiyaara को 17 और नीरज घायवान की Homebound को 15 नॉमिनेशन मिले हैं। विजेताओं का चयन स्क्रीन अकादमी ने किया है, जो 50 से ज्यादा नामी फिल्ममेकर्स, कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों का एक स्वतंत्र और नॉन-प्रॉफिट समूह है।

इस समारोह को एक्ट्रेस आलिया भट्ट होस्ट कर रही हैं। उनके साथ एक्टर-कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान और द इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी एडिटर सौरभ द्विवेदी भी मंच संभाल रहे हैं। इस खास शाम में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे रेड कार्पेट पर नजर आएंगे और विजेताओं का जश्न मनाएंगे। दर्शक इस इवेंट को रात 8 बजे से YouTube, SonyLIV और Sony Entertainment Television पर लाइव देख सकते हैं।

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बाबिल खान, अनुपम खेर से लेकर सोनाली बेंद्रे तक, सभी सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा।

हम साथ-साथ हैं की एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपने मोनोक्रोम लुक से टाइमलेस एलिगेंस दिखाई। उन्होंने स्ट्रक्चर्ड कुर्ता-स्टाइल टॉप पहना, जिसमें क्लीन लाइन्स और मिनिमल एम्बेलिशमेंट था। इसके साथ उन्होंने सिल्वर-ब्लैक मेटैलिक ब्रोकेड की ड्रेप्ड साड़ी-स्टाइल स्कर्ट पहनी, जो बेहद खूबसूरत और डिटेलिंग से भरपूर थी।

वहीं बाबिल खान ने क्लासिक सूटिंग में थोड़ा अलग ट्विस्ट दिया। उन्होंने स्ट्रक्चर्ड नेवी ब्लेज़र को क्रिस्प व्हाइट शर्ट और डायगोनली स्ट्राइप्ड टाई के साथ पेयर किया, जिससे उनका अपर लुक काफी पॉलिश्ड और स्टाइलिश नजर आया।