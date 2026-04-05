Chetak Screen Awards 2026: आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। लंबे ब्रेक के बाद Chetak Screen Awards फिर से लौट आए हैं, और बॉलीवुड के सितारे पूरे स्टाइल में नजर आए। रविवार, 5 अप्रैल को मुंबई में हुए इस इवेंट में सिर्फ अवॉर्ड्स ही नहीं, बल्कि फैशन का भी जबरदस्त जलवा देखने को मिला। ट्रॉफी मिलने से पहले ही रेड कार्पेट पर सितारों ने अपने लुक्स से माहौल बना दिया — हर तरफ स्टाइल, क्लास और ग्लैमर दिखा।

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Chetak Screen Awards भारत के सबसे खास फिल्म अवॉर्ड्स में से एक माने जाते हैं। 1995 में The Indian Express Group ने इसकी शुरुआत की थी, इस सोच के साथ कि कला को उसकी काबिलियत और ईमानदारी के आधार पर सम्मान मिलना चाहिए। इस साल भी 31 कैटेगरी के नॉमिनेशन और विनर्स को Screen Academy ने चुना है, जिसमें 53 फिल्ममेकर्स, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। यही वजह है कि ये अवॉर्ड्स बाकी से अलग और खास माने जाते हैं।

लेकिन अवॉर्ड्स से पहले रेड कार्पेट ने ही पूरी लाइमलाइट ले ली। बॉलीवुड के मेल स्टार्स ने अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा। किसी ने क्लासिक शेरवानी पहनी तो किसी ने वेस्टर्न सूट में जलवा दिखाया। हर कोई अपने अंदाज में छा गया।

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बाबिल खान ने सिंपल लेकिन क्लासी लुक चुना। उन्होंने नेवी ब्लू सूट के साथ सफेद शर्ट, स्ट्राइप्ड टाई और प्लेड पैंट्स पहनी। उनका ये लुक थोड़ा पुराना लेकिन बेहद एलिगेंट लगा। साफ-सुथरी फिटिंग और स्टाइलिश हेयर ने उनके लुक को और बेहतर बना दिया। बिना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने सिंपल स्टाइल में ही इंप्रेस कर दिया।

अनु मलिक ने ब्लैक-ऑन-ब्लैक लुक अपनाया, जो काफी क्लासी लगा। उनका साटन फिनिश ब्लेज़र हल्की शाइन के साथ आउटफिट में डेप्थ ला रहा था। अंदर की लेयर्ड ब्लैक शर्ट ने पूरे लुक को एक जैसा और स्लीक बनाए रखा। उनकी टिंटेड ग्लासेस ने इसमें थोड़ा रेट्रो टच जोड़ दिया, जिससे उनका स्टाइल और अलग दिखा।

बोमन ईरानी हमेशा की तरह क्लासिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने ब्लैक बंधगला सूट पहना, जिस पर हल्की फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी। ये लुक बहुत ही रॉयल और सिम्पल दोनों लगा। उनके पॉकेट स्क्वेयर में नीला और लाल रंग था, जिसने पूरे आउटफिट में थोड़ा कलर ऐड किया। साथ में पहने डार्क सनग्लासेस ने उनके लुक को और कूल बना दिया।

कुल मिलाकर, रेड कार्पेट पर इन सितारों ने दिखा दिया कि स्टाइल में क्लास और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है।



Chetak Screen Awards 2026, 5 अप्रैल को रात 8 बजे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर लाइव देख सकते हैं।