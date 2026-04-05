Chetak Screen Awards 2026: सात साल बाद आज फिर से बॉलीवुड के सितारे एक साथ जुटे हैं, ताकि सिनेमा के बेहतरीन काम को सम्मान दिया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा शुरू किए गए इस अवॉर्ड का मकसद हमेशा से यही रहा है कि कला को उसकी काबिलियत, ईमानदारी और साथियों के सम्मान के आधार पर पहचाना जाए। इस खास मौके पर रेड कार्पेट पर सितारों ने अपने ग्लैमरस अंदाज़ से माहौल और भी गर्म कर दिया।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: शुरू हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, आलिया भट्ट स्टेज पर आईं

आइए नजर डालते हैं इस शाम की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस पर—

रसिका दुग्गल ने ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्स वाली ड्रेस में बेहद चिक लुक अपनाया। ब्राउन लेदर बेल्ट से उन्होंने अपनी वेस्ट को हाइलाइट किया, वहीं फूलों से सजा उनका हेयर बन उनके लुक को और खास बना रहा था।

शुभांगी अत्रे लाइम ग्रीन शिफॉन साड़ी में काफी ग्लैमरस नजर आईं। उनके साथ मैच करता हुआ एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ उनके पूरे लुक को और एलिगेंट बना रहा था।

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मंजिरी पुपाला, जिन्हें Superboys Of Malegaon के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया है, गोल्डन शिमरी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं। उन्होंने अपने बालों को ऊपर बांधा और लंबे ईयररिंग्स के साथ लुक को कंप्लीट किया।

श्रिया चौधरी, जिन्हें OTT फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला है, ने मरून स्ट्रैपलेस लेदर ड्रेस चुनी और एक्सेसरीज़ को काफी मिनिमल रखा।

Chetak Screen Awards 2026 के नॉमिनी और विजेताओं का चयन Screen Academy द्वारा किया गया है, जो एक स्वतंत्र, नॉट-फॉर-प्रॉफिट संस्था है। इसमें 53 जाने-माने फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं, जो इन अवॉर्ड्स को और भी विश्वसनीय बनाती हैं।