बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए मनाए जाने वाले चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में इस साल बेस्ट एक्शन अवार्ड अेज़ाज़ गुलाब, सी यंग ओह, यान्निक बेन और रामज़ान बुलुत की टीम ने अपनी फिल्म धुरंधर के लिए जीता। अवार्ड समारोह रविवार को बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया।

इस साल बेस्ट एक्शन कैटेगरी में कड़ी टक्कर थी। इस कैटेगरी में थे अमृतपाल सिंह और मारेक स्विटेक अपनी फिल्म 120 बहादुर के लिए, वहीं परवेज़ शेख को दो फिल्मों – छावा और देवा – के लिए नामांकित किया गया था। देवा में उनके साथ सुप्रीम सुंदर, अब्बास अली मोगुल, एन.एल. अरसु और विक्रम दहिया भी शामिल थे। इसके अलावा, फिल्म जाट के लिए राम लक्ष्मण, वी. वेंकट, पीटर हीन और एन.एल. अरसु को भी नामांकन मिला था।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE

अवार्ड को प्रस्तुत किया राजत बेदी ने। समारोह की मेजबानी बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) ने की। समारोह में ग्लैमर, मनोरंजन और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स को द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप प्रस्तुत करता है और ये अवार्ड्स भारत के सबसे भरोसेमंद फिल्म अवार्ड्स में गिने जाते हैं। विजेताओं का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी द्वारा किया जाता है, जो 53 प्रतिष्ठित फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का एक नॉन-प्रॉफिट समूह है।

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नामांकन और विजेताओं का चयन एक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। जजिंग फ्रेमवर्क को प्रिया जयकुमार (यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउदर्न कैलिफोर्निया, स्कूल ऑफ़ सिनेमैटिक आर्ट्स) ने विकसित किया है। इसमें क्रिएटिविटी, तकनीकी कौशल, इनोवेशन और दर्शकों पर प्रभाव को गंभीरता से आंका जाता है।

अकादमी के सदस्य बॉलीवुड और सिनेमा की दुनिया के बड़े नाम हैं – जैसे शूजित सिरकार, दीपा मेहता, शिराम राघवन, राम माधवानी, गuneet मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेन्जित चटर्जी, राजकुमार हिरानी, रेसुल पूकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन।

इस अवार्ड जीत के साथ धुरंधर की टीम ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट एक्शन को दर्शकों और आलोचकों दोनों के सामने साबित कर दिया है।