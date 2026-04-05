Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में रविवार, 5 अप्रैल को हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवार्ड जीता। यह जीत समारोह की सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली जीतों में से एक मानी गई।

इस कैटेगरी में कड़ी टक्कर देखने को मिली। रणवीर सिंह ने विक्की कौशल (छावा), सिद्धांत चतुर्वेदी (धड़क 2), विशाल जेठवा (होमबाउंड), ईशान खट्टर (होमबाउंड), मनोज बाजपेयी (जुगनूमा: द फेबल), और आदर्श गौड़व (सुपरबॉयज ऑफ़ मलेगाँव) जैसे टॉप एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड अपने नाम किया।

अवार्ड नीता अंबानी ने प्रस्तुत किया। समारोह की मेजबानी बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) ने की।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स के बारे में

द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद फिल्म अवार्ड्स में से एक हैं। इन अवार्ड्स का मकसद सिर्फ मेरिट, ईमानदारी और पियर-रिव्यू के आधार पर कला का सम्मान करना है।

विजेताओं और नामांकित फिल्मों का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी करती है, जो 53 प्रतिष्ठित फिल्ममेकर और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का नॉन-प्रॉफिट समूह है। यही इसे और भी विश्वसनीय बनाता है।

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नामांकन के बाद, स्क्रीन अकादमी ने फिल्मों का मूल्यांकन संरचित वोटिंग प्रक्रिया के जरिए किया। प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए डॉ. प्रिया जयकुमार (यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउदर्न कैलिफोर्निया, स्कूल ऑफ़ सिनेमैटिक आर्ट्स) ने जजिंग के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई।

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फिल्मों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया गया:

क्रिएटिविटी और कुल अनुभव – फिल्म कितनी रचनात्मक और मजेदार है।

तकनीकी कौशल

दर्शकों से जुड़ाव

नया आइडिया / इनोवेशन

परफॉर्मेंस आधारित कैटेगरी में ऑथेंटिसिटी को भी विशेष महत्व दिया गया। इस तरह यह सुनिश्चित किया गया कि हर अवार्ड असली कला और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करे।