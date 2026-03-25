Chetak Screen Awards 2026: भारतीय सिनेमा जहां नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सीमाओं को तोड़ रहा है, वहीं चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 5 अप्रैल को एक नए अंदाज़ और सितारों से सजी शाम के साथ लौट रहे हैं, जहां साल 2025 की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
नॉमिनेशन में आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर सबसे आगे है, जिसे 24 नामांकन मिले हैं। इसके बाद मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म सैयारा को 17 और नीरज घायवान की दोस्ती पर आधारित फिल्म होमबाउंड को 15 नामांकन प्राप्त हुए हैं।
संपादकीय विश्वसनीयता, सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल पहुंच के मजबूत संयोजन के साथ, 31 कैटेगरी में दिए जाने वाले ये अवॉर्ड्स समकालीन हिंदी सिनेमा को समृद्ध करने वाले कलाकारों और फिल्मों को सम्मानित करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की पत्रकारिता-आधारित सोच से प्रेरित ये पुरस्कार निष्पक्षता और योग्यता पर आधारित हैं। विजेताओं का चयन स्क्रीन अकादमी द्वारा किया जाएगा, जो 50 से अधिक प्रतिष्ठित फिल्मकारों, कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों का एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है।
मूल्यांकन प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के सिनेमा और मीडिया स्टडीज़ विभाग की प्रोफेसर प्रिया जैकुमार ने एक विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली तैयार की है। इस प्रक्रिया में 95 प्रतिशत से अधिक अकादमी सदस्यों ने भाग लिया, जहां हर कैटेगरी में औसतन 38-40 सदस्यों ने अंक दिए। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ‘ट्रिम्ड मीन’ (ओलंपिक) स्कोरिंग पद्धति का इस्तेमाल किया गया।
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बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इस बार विविधता साफ दिखाई देती है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली धुरंधर के साथ लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर की छावा भी इस दौड़ में शामिल है। सैयारा जहां रोमांस और संगीत की ताकत को दर्शाती है, वहीं शाजिया इकबाल की धड़क 2 जाति जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाती है। सुपर्ण वर्मा की हक और होमबाउंड जैसी फिल्में वास्तविक कहानियों की ताकत को दिखाती हैं। इसके अलावा सितारे जमीन पर और रीमा कागती की सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव जैसी फिल्में भी इस सूची में शामिल हैं।
बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में जुगनुमा: द फेबल के राम रेड्डी, छावा के लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर, धुरंधर के आदित्य धर, हक के सुपर्ण एस वर्मा, होमबाउंड के नीरज घायवान, सैयारा के मोहित सूरी और सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव की रीमा कागती के बीच कड़ी टक्कर है।
ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर कैटेगरी में शाजिया इकबाल (धड़क 2), दिबाकर दास रॉय (दिल्ली डार्क), अरण्य सहाय (ह्यूमन्स इन द लूप), करण सिंह त्यागी (केसरी चैप्टर 2) और करण कंधारी (सिस्टर मिडनाइट) को नामांकन मिला है।
ओटीटी फिल्मों के लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में आरती कदव (मिसेज), हनी त्रेहान (रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स), करण तेजपाल (स्टोलन), अनुशा रिज़वी (द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली) और बोमन ईरानी (द मेहता बॉयज़) शामिल हैं।
बेस्ट एक्टर (फीमेल) कैटेगरी में तृप्ति डिमरी (धड़क 2), यामी गौतम धर (हक), कोंकणा सेन शर्मा (मेट्रो… इन दिनों), कृति सेनन (तेरे इश्क में), राधिका आप्टे (सिस्टर मिडनाइट), सोनल मधुशंकर (ह्यूमन्स इन द लूप) और मोनिका पंवार (निशानची) को नामांकन मिला है।
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वहीं बेस्ट एक्टर (मेल) कैटेगरी में विक्की कौशल (छावा), सिद्धांत चतुर्वेदी (धड़क 2), रणवीर सिंह (धुरंधर), ईशान खट्टर (होमबाउंड), मनोज बाजपेयी (जुगनुमा: द फेबल), आदर्श गौरव (सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव) और विशाल जेठवा (होमबाउंड) शामिल हैं।
5 अप्रैल को होने वाले इस अवॉर्ड समारोह में सिर्फ विजेताओं पर ही नहीं, बल्कि उस फिल्म इंडस्ट्री पर भी ध्यान होगा जो लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है-नई कहानियां, नए प्रयोग और नए नजरिए के साथ।
Chetak Screen Awards के नॉमिनेशन्स
बेस्ट एक्शन
120 बहादुर
छावा
देवा
धुरंधर
जाट
बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल)
तृप्ति डिमरी – धड़क 2
यामी गौतम धर – हकसोनल मधुशंकर – ह्यूमन्स इन द लूप
कोंकणा सेन शर्मा – मेट्रो… इन दिनों
मोनिका पंवार – निशांची
राधिका आप्टे – सिस्टर मिडनाइट
कृति सेनन – तेरे इश्क में
बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल) – ओटीटी फिल्म
फातिमा सना शेख – आप जैसा कोई
सान्या मल्होत्रा – मिसेज
राधिका आप्टे – साली मोहब्बत
सबा आजाद – सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज
मिया मैल्जर – स्टोलन
फरीदा जलाल – द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
श्रेया चौधरी – द मेहता बॉयज
बेस्ट एक्टर (मेल)
विक्की कौशल – छावा
सिद्धांत चतुर्वेदी – धड़क 2
रणवीर सिंह – धुरंधर
विशाल जेठवा – होमबाउंड
ईशान खट्टर – होमबाउंड
मनोज बाजपेयी – जुगनुमा: द फेबल
आदर्श गौरव – सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट एक्टर (मेल) – ओटीटी फिल्म
मनोज बाजपेयी – इंस्पेक्टर जेंडे
अभिषेक बच्चन – कालीधर लापता
नवाजुद्दीन सिद्दीकी – रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स
अभिषेक बनर्जी – स्टोलन
शुभम वर्धन – स्टोलन
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
दिव्या दत्ता – छावा
शीबा चड्ढा – हक
शालिनी वत्सा – होमबाउंड
डॉली अहलूवालिया – सितारे जमीन पर
मंजिरी पुपाला – सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर
अक्षय खन्ना – धुरंधर
राकेश बेदी – धुरंधर
नसीरुद्दीन शाह – गुस्ताख इश्क
सौरभ शुक्ला – जॉली एलएलबी 3
दीपक डोबरियाल – जुगनुमा: द फेबल
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर
छावा
धुरंधर
हक
होमबाउंड
सैयारा
बेस्ट कोरियोग्राफी
उई अम्मा – आज़ाद
भसड़ मचा – देवा
शरारत – धुरंधर
पनवाड़ी सॉन्ग – सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
दिलबर की आंखों का – थम्मा
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी
धुरंधर
होमबाउंड
ह्यूमन्स इन द लूप
जुगनुमा: द फेबल
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट कॉस्ट्यूम
छावा
धुरंधर
गुस्ताख इश्क
होमबाउंड
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायलॉग
धुरंधर
हक
होमबाउंड
जॉली एलएलबी 3
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायरेक्टर
लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर – छावा
आदित्य धर – धुरंधर
सुपर्ण एस वर्मा – हक
नीरज घेवन – होमबाउंड
राम रेड्डी – जुगनुमा: द फेबल
मोहित सूरी – सैयारा
रीमा कागती – सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट डायरेक्टर – ओटीटी
आरती कडव – मिसेज
हनी त्रेहान – रात अकेली है
करण तेजपाल – स्टोलन
अनुशा रिज़वी – द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
बोमन ईरानी – द मेहता बॉयज
बेस्ट एडिटिंग
धुरंधर
हक
होमबाउंड
सैयारा
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट फिल्म
धड़क 2
धुरंधर
हक
होमबाउंड
सैयारा
सितारे जमीन पर
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
छावा
जेंडर सेंसिटिव फिल्म
धड़क 2
हक
ह्यूमन्स इन द लूप
मिसेज
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
बेस्ट स्टोरी/स्क्रीनप्ले
धुरंधर
हक
होमबाउंड
ह्यूमन्स इन द लूप
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
हेयरस्टाइलिंग और मेकअप
छावा
धुरंधर
इमरजेंसी
होमबाउंड
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट लिरिक्स
गहरा हुआ – धुरंधर
उल-जुलूल इश्क – गुस्ताख इश्क
यार मेरे – होमबाउंड
सैयारा टाइटल ट्रैक – सैयारा
बंदे – सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
बेस्ट ओटीटी फिल्म
मिसेज
रात अकेली है
स्टोलन
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
द मेहता बॉयज
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
शरारत – धुरंधर
कायदे से – मेट्रो… इन दिनों
सैयारा टाइटल ट्रैक – सैयारा
बरबाद – सैयारा
हमसफर – सैयारा
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)
धुरंधर टाइटल ट्रैक – धुरंधर
गहरा हुआ – धुरंधर
सैयारा टाइटल ट्रैक – सैयारा
धुन – सैयारा
बरबाद – सैयारा
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन
छावा
धुरंधर
गुस्ताख इश्क
होमबाउंड
सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव
हक
केसरी चैप्टर 2
बेस्ट स्क्रिप्ट – ओटीटी
मिसेज
रात अकेली है
सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज
स्टोलन
द मेहता बॉयज
बेस्ट सॉन्ग
धुरंधर टाइटल ट्रैक – धुरंधर
गहरा हुआ – धुरंधर
सैयारा टाइटल ट्रैक – सैयारा
बरबाद – सैयारा
हमसफर – सैयारा
- बेस्ट साउंड डिजाइन
छावा
धुरंधर
होमबाउंड
ह्यूमन्स इन द लूप
सैयारा
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स
120 बहादुर
छावा
धुरंधर
जुगनुमा: द फेबल
थम्मा
ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर
शाज़िया इकबाल – धड़क 2
दिबाकर दास रॉय – दिल्ली डार्क
अरण्य सहाय – ह्यूमन्स इन द लूप
करण सिंह त्यागी – केसरी चैप्टर 2
करण कंधारी – सिस्टर मिडनाइट
ब्रेकथ्रू न्यू एक्ट्रेस
राशा ठडानी – आज़ाद
सारा अर्जुन – धुरंधर
रिधिमा सिंह – ह्यूमन्स इन द लूप
अनीत पड्डा – सैयारा
शुभांगी दत्त – तन्वी द ग्रेट
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर
मोहित अग्रवाल – आगरा
अमन देवगन – आज़ाद
सैमुअल एबिओला रॉबिन्सन – दिल्ली डार्क
ऐश्वर्य ठाकरे – निशांची
अहान पांडे – सैयारा