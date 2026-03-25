द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के ‘पत्रकारिता-सर्वोपरि’ सिद्धांत से प्रेरित चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 पूरी तरह ईमानदारी और योग्यता पर आधारित हैं। इन पुरस्कारों के लिए पहले नामांकन और फिर विजेताओं का चयन स्क्रीन एकेडमी करती है। यह एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी संस्था है (जिसके संस्थापक संरक्षक लोढ़ा फाउंडेशन हैं और जिसे TAFE का समर्थन प्राप्त है) जिसमें 50 से ज्यादा जाने-माने फिल्म निर्माता और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं।

स्क्रीन एकेडमी का मकसद सिनेमा और मनोरंजन के क्षेत्र में सांस्कृतिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह एकेडमी पूरे देश से सिनेमा के प्रति जुनूनी छात्रों को चुनती है, उन्हें फिल्म शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देती है और मास्टरक्लास व मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए उन्हें स्क्रीन एकेडमी के सदस्यों से जोड़ती है। एकेडमी के सदस्यों को ही हर साल चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनी और विजेताओं को चुनने का काम भी सौंपा जाता है।

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बता दें कि उन सदस्यों के पास मौजूद ज्ञान और अनुभव का भंडार पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मजबूती को और सशक्त बनाता है। चेतक स्क्रीन पुरस्कार 2026 में नामांकित लोगों और विजेताओं के चयन के लिए एक मजबूत और सोच-समझकर तैयार की गई प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें डेटा-आधारित शॉर्टलिस्टिंग और समीक्षक के पैनल के फैसले का मेल होता है।

कैसे होते हैं अवॉर्ड के लिए नामांकन

स्क्रीन एकेडमी की COO प्रियंका सिन्हा झा ने इस साल अवॉर्ड नॉमिनेशन तय करने की सख्त प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “सबसे पहले बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, दर्शकों की संख्या, दर्शकों और आलोचकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर फिल्मों, परफॉर्मेंस और तकनीकी उपलब्धियों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की गई। इस टीम में प्रियंका सिन्हा झा, शुभ्रा गुप्ता, ज्योति शर्मा बावा और निखिल तनेजा शामिल थे।

इसके बाद स्क्रीन एकेडमी ने एक व्यवस्थित वोटिंग प्रक्रिया के जरिए इनका मूल्यांकन किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम नॉमिनी और विजेता सचमुच सभी श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हों।”

फिल्मों की सराहना की कला को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए डॉ. प्रिया जयकुमार ने (जो लॉस एंजेलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सिनेमा और मीडिया अध्ययन विभाग की प्रमुख हैं और स्क्रीन अकादमी से जुड़ी विद्वान भी हैं) ने स्क्रीन एकेडमी के सदस्यों के लिए डिटेल ग्रेडिंग दिशानिर्देश तैयार किए, जिनका पालन उन्हें स्कोरिंग करते समय करना था। चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के सभी श्रेणियों में मूल्यांकन के लिए चार मुख्य मानदंड लगातार शामिल किए गए हैं।

1. क्रिएटिविटी एंड ओवरऑल अनुभव- इसमें देखा जाता है कि क्या काम देखने या सुनने का एक शक्तिशाली, सुसंगत अनुभव देता है, जहां प्रस्तुत करने का तरीका और विषय-वस्तु आपस में अच्छी तरह मेल खाते हों।

2. तकनीकी एक्सीलेंस- इसमें देखा जाता है कि काम के सभी तकनीकी पहलू बेहतरीन तरीके से किए गए हैं या नहीं। क्या वे एक-दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं।

3. व्यूअर कनेक्टिविटी- यह देखना कि वह काम दर्शकों के साथ कितना गहरा और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बना पाता है और सिनेमा या संस्कृति पर अपनी कितनी गहरी छाप छोड़ पाता है।

4) इनोवेशन- इसमें देखा जाता है कि क्या यह रचना अपने समय की नई सोच को दिखाती है, कुछ सच में नया पेश करती है या माध्यम के प्रति दर्शकों की समझ और सराहना को और बढ़ाती है।

5) परफॉर्मेंस- आधारित कैटेगरी के लिए एक पांचवां मानदंड भी जोड़ा गया है- प्रामाणिकता- इसमें देखा जाता है कि कलाकार अपने किरदार को कितना सच्चा और भरोसेमंद बनाता है, चाहे कहानी वास्तविक हो या काल्पनिक, क्या वह हर पहलू को पूरी तरह जीता हुआ नजर आता है या नहीं।

EY इन अवॉर्ड्स के लिए प्रोसेस एडवाइजर था। आंकड़ों के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी कैटेगरी में स्क्रीन एकेडमी के सदस्यों की 95 प्रतिशत से ज्यादा भागीदारी रही, हर श्रेणी में औसतन 38-40 सदस्यों ने अंक दिए, जिससे चयन प्रक्रिया और मजबूत व संतुलित बनी। ज्यादातर कैटेगरी के लिए ट्रिम्ड मीन (ओलंपिक) स्कोरिंग पद्धति लागू करने के बाद 38-40 वैध स्कोर पर विचार किया गया, जिससे निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित हुई।

यहां प्रतिष्ठित स्क्रीन एकेडमी सदस्यों की सूची दी गई है-

1. अभिषेक चौबे- निर्देशक और पटकथा लेखक

2. अमित रे- प्रोडक्शन डिजाइनर

3. अमृतपाल सिंह बिंद्रा- फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक

4. आनंद महिंद्रा- कला संरक्षक, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन

5. अनिल मेहता- सिनेमैटोग्राफर

6. अतुल मोंगिया- कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टिंग कोच

7. बिश्वदीप चटर्जी- साउंड डिजाइनर

8. दीपा भाटिया- फिल्म एडिटर, लेखिका

9. दीपा मेहता- निर्देशक और लेखिका

10. फिरोज अब्बास खान- निर्देशक और पटकथा लेखक

11. गौरव गांधी- अमेज़न प्राइम वीडियो, APAC के प्रमुख

12. गौतम घोष- निर्देशक, छायाकार

13. गुनीत मोंगा कपूर- फिल्म निर्माता

14. जयदीप साहनी- पटकथा लेखक और गीतकार

15. जॉन अब्राहम- अभिनेता-निर्माता

16. कबीर खान- निर्देशक

17. करण जौहर- निर्देशक, निर्माता, टॉक शो होस्ट

18. कौसर मुनीर- गीतकार और पटकथा लेखक

19. मनीष मल्होत्रा- फैशन डिजाइनर और निर्माता

20. मनोहर वर्मा- एक्शन डायरेक्टर

21. मैक्सिमा बसु- कॉस्ट्युम एंड फैशन डिजाइनर

22. मुकेश छाबड़ा- कास्टिंग डायरेक्टर

23. नागेश कुकुनूर- निर्देशक और पटकथा लेखक

24. नमित मल्होत्रा- फिल्म निर्माता, डीएनईजी के ग्लोबल सीईओ

25. नम्रता राव- निर्देशक और निर्माता

26. निहारिका भसीन- कॉस्ट्यूम डिजाइनर

27. पायल कपाड़िया- निदेशक

28. पूजा लाधा सुरती- फिल्म संपादक और लेखिका

29. प्रीतम चक्रवर्ती- संगीत निर्देशक और संगीतकार

30. प्रोसेनजीत चटर्जी- अभिनेता और निर्माता

31. आर. एस. प्रसन्ना- निदेशक

32. राहुल ढोलकिया- निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक

33. राजीव मेनन- छायाकार एवं निर्देशक

34. राजकुमार हिरानी- फिल्म संपादक, पटकथा लेखक और निर्देशक

35. राम माधवानी- निर्देशक

36. रमेश तौरानी- फिल्म एवं संगीत निर्माता

37. रवि चंद्रन- छायाकार

38. रेसुल पुकुट्टी- साउंड डिजाइनर और निर्माता

39. रीमा दास- लेखिका, निर्देशक और संपादक

40. रोनी स्क्रूवाला- फिल्म निर्माता और उद्यमी

41. साबू सिरिल – प्रोडक्शन डिजाइनर

42. समीर नायर- मैनेजिंग डायरेक्टर, अप्लॉज एंटरटेनमेंट

43. श्यामक डावर- कोरियोग्राफर

44. शूजीत सरकार- निर्देशक और फिल्म निर्माता

45. सिद्धार्थ रॉय कपूर- फिल्म निर्माता

46. ​​श्रीराम राघवन- निर्देशक और पटकथा लेखक

47. सुभाष घई- निर्देशक, निर्माता और शिक्षाविद्

48. सुब्रत चक्रवर्ती- प्रोडक्शन डिजाइनर

49. सुजॉय घोष- पटकथा लेखक और निर्देशक

50. स्वप्निल सोनावणे- छायाकार और निर्माता

51. तनुज गर्ग- फिल्म निर्माता

52. विद्या बालन- अभिनेता

53. विनय कुमार- अभिनेता, निर्देशक और थिएटर शोधकर्ता

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