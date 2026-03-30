Chetak Screen Awards 2026 की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ चुकी है, इस बार हमें भारतीय सिनेमा की विविधता साफ देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बड़ी और महंगी फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटी लेकिन मजबूत कहानी वाली फिल्में भी बराबरी से टक्कर दे रही हैं।

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रही ‘ह्यूमन इन द लूप’, जिसे सात बड़ी श्रेणियों में जगह मिली है। यह कहानी झारखंड के एक गांव की महिला नेहमा की है, जो एक डाटा केंद्र में काम करती है और मशीनों को चीजों की पहचान सिखाने के लिए तस्वीरों को चिन्हित करती है। यह फिल्म साधारण जिंदगी और संघर्ष को बहुत ही सादगी से दिखाती है।

नामांकन में ‘धुरंधर’ सबसे आगे है, जिसे 24 श्रेणियों में जगह मिली है। इसके बाद ‘सैयारा’ को 17 और ‘होमबाउंड’ को 15 नामांकन मिले हैं। इससे साफ है कि बड़ी फिल्मों का दबदबा अभी भी बना हुआ है, लेकिन बाकी फिल्में भी पीछे नहीं हैं।

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छोटी और अलग तरह की फिल्मों में ‘जुगनुमा- द फैबल’, ‘धड़क 2’, ‘सितारे जमीन पर’ और ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ को भी कई अहम श्रेणियों में नामांकन मिला है। यह दिखाता है कि अब दर्शक अच्छी कहानी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दौड़ में धुरंधर, सैयारा, होमबाउंड, धड़क 2, सितारे ज़मीन पर, सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव, छावा और हक़ जैसी फिल्में शामिल हैं। ये सभी फिल्में अलग-अलग तरह की कहानियां लेकर आई हैं।

‘सैयारा’ से नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा को पहचान मिली है। दोनों को नए कलाकार की श्रेणी में नामांकन मिला है।

‘जुगनुमा- द फैबल’ के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और दीपक डोबरियाल को सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला है।

‘होमबाउंड’ एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें महामारी के समय दो दोस्तों के संघर्ष और दोस्ती को दिखाया गया है।

वहीं ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ हमें दिखाती है कि सिनेमा सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों का भी माध्यम है।

कुल मिलाकर, इस बार के नामांकन यह बताते हैं कि अब सिर्फ बड़ी फिल्में ही नहीं, बल्कि अच्छी और सच्ची कहानियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। यह पुरस्कार समारोह 5 अप्रैल को मुंबई में होगा, जहां सभी विजेताओं का ऐलान किया जाएगा।

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