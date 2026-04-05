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Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5 अप्रैल को मुंबई में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड का लाइव प्रसारण हुआ। जहां पर कला के दम पर फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स में ‘धुरंधर’ का जलवा रहा, फिल्म को 24 नॉमिनेशन्स मिले थे। ‘धुरंधर’ के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर, आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर और अक्षय खन्ना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- मेल का अवॉर्ड मिला।

यामी गौतम को फिल्म ‘हक’ के लिए बेस्ट एक्टर-फीमेल का अवॉर्ड मिला। वहीं फिल्म ‘होमबाउंड’ ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम किया।

आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर, ज़ाकिर ख़ान के साथ इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी अवॉर्ड शो होस्ट किया।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स सोनी लिव एप, सोनी एंटरटेनमेंट टेलिविजन और स्क्रीन के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है।

स्क्रीन अवॉर्ड्स क्या हैं?

स्क्रीन अवॉर्ड्स को The Indian Express Group ने शुरू किया है। यह भारत के सबसे बड़े और सम्मानित फिल्म अवॉर्ड्स में से एक हैं। इनका मकसद होता है यह देखना कि किसी फिल्म या कलाकार ने अपने काम में कितनी मेहनत, ईमानदारी और कला दिखाई है।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 कैसे चुने गए?

इन अवॉर्ड्स के लिए विजेताओं और नॉमिनेशन का फैसला स्क्रीन अकादमी ने किया। यह 53 फिल्मकारों और सांस्कृतिक लोगों का एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी ग्रुप है, जिससे पूरा प्रोसेस भरोसेमंद बनता है।

सबसे पहले फिल्मों की एक शॉर्टलिस्ट बनाई गई, फिर अकादमी के सदस्यों ने एक खास सिस्टम से उनका मूल्यांकन किया। यह सिस्टम लॉस एंजेलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सिनेमा और मीडिया स्टडीज की चेयर और स्क्रीन अकादमी में स्कॉलर-इन-रेजिडेंस Dr Priya Jaikumar ने तैयार किया था।

इसमें फिल्मों क्रिएटिविटी, तकनीकी काम, दर्शकों की पसंद और इनोवेशन के साथ एक्टिंग में खास ध्यान दिया गया कि अभिनय कितना असली लगा।

इसी पूरे प्रोसेस के बाद फाइनल विजेता चुने गए।

स्क्रीन अकादमी में कौन-कौन हैं?

इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े और अनुभवी नाम शामिल हैं, जैसे: शूजित सिरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, राजकुमार हिरानी, रेसुल पूकुट्टी, रीमा दास, विद्या बालन आदि।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स रेड कार्पेट

यहां क्लिक करके देखें चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर सितारे

Live Updates
22:13 (IST) 5 Apr 2026

Chetak SCREEN Awards 2026: अभिषेक बनर्जी ने 'स्टोलन' के लिए जीता बेस्ट एक्टर (मेल) OTT फिल्म अवार्ड

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026: बहुत कड़ी टक्कर वाली कैटेगरी में, अभिषेक बनर्जी ने अपनी फिल्म स्टोलन में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) – OTT फिल्म का अवार्ड जीता। ...और पढ़ें
21:58 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: गुलज़ार ने जीता बेस्ट लिरिक्स का अवॉर्ड, सैयारा के गाने ने जीती 3 ट्रॉफीज़

जहां गुलज़ार ने गुस्ताख़ इश्क़ के गीत “उल जुलूल इश्क़” के लिए बेस्ट लिरिक्स का चेतक स्क्रीन अवॉर्ड जीता, वहीं सैयारा के टाइटल ट्रैक ने तीन पुरस्कार अपने नाम किए – बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) में फ़हीम अब्दुल्ला, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) में श्रेया घोषाल।

21:56 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: सुनील ग्रोवर और फराह खान ने दर्शकों को हंसाया

अपने आमिर खान के अभिनय के बाद, सुनील ग्रोवर मंच पर लौटे, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग अवतार में, सुनील इस बार जावेद अख्तर के रूप में आए। इसे और मजेदार बनाने वाली बात यह थी कि असली जावेद अख्तर दर्शकों में मौजूद थे और उन्होंने यह परफॉर्मेंस लाइव एंजॉय किया।

जल्द ही 'जावेद अख्तर' के साथ मंच पर शामिल हुईं निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान। दोनों ने मजेदार बातों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

21:54 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: बादशाह ने अपने परफॉर्मेंस से समारोह में लगाए चार चांद

इस अवसर पर प्रसिद्ध रैपर और सिंगर-सॉन्गराइटर बादशाह ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसने पूरे मंच को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया।

21:53 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: सैयारा के लिए अहान पांडे और अनीत पड्डा को मिला बड़ा अवॉर्ड

निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म सैयारा के लिए एक बड़ी जीत रही, जिसमें फिल्म के अहान पांडे और अनीत पड्ढा ने क्रमशः ब्रेकथ्रू न्यू ऐक्टर (मेल) और ब्रेकथ्रू न्यू ऐक्टर (फीमेल) का पुरस्कार जीता। पहले कैटेगरी का पुरस्कार अनुपम खेर और नीरज बजाज (चेयरमैन, बजाज ऑटो) ने प्रदान किया, जबकि दूसरी कैटेगरी का पुरस्कार अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और फिल्ममेकर-उद्यमी गोल्डी बहल ने दिया।

21:51 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: विजय गांगुली ने 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' के लिए जीता बेस्ट कोरियोग्राफी का खिताब

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में 'धुरंधर' का बोलबाला देखने को मिला। इस मूवी ने 11 कैटेगरी में खिताब अपने नाम किए। ...यहां पढ़ें
21:49 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: 'धड़क 2' के लिए शाजिया इकबाल ने जीता ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड

इस कैटेगरी में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें नामांकित थे: दिबाकर दास रॉय (दिल्ली डार्क), अरन्या सहाय (ह्यूमन्स इन द लूप), करण सिंह त्यागी (केसरी चैप्टर 2), और करण कंधारी (सिस्टर मिडनाइट)। पुरस्कार फिल्ममेकर श्रीराम राघवन और राहुल ढोलकिया ने प्रदान किया। शाज़िया इक़बाल अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए यात्रा पर होने के कारण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाई थीं।

21:46 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: 'धुरंधर' के लिए आदित्य धर ने जीता बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीत लिया। इस जीत के साथ ही फिल्म ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कोरियोग्राफी सहित कई अन्य पुरस्कार भी अपने नाम किए। ...पूरी जानकारी
21:36 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: होमबाउंड ने जीता बेस्ट फिल्म राइटिंग (स्टोरी और स्क्रीनप्ले) का पुरस्कार

निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड ने बेस्ट फिल्म राइटिंग (स्टोरी और स्क्रीनप्ले) का चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में खिताब जीता। यह पुरस्कार विजेताओं को फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी और दीपा भाटिया ने प्रदान किया। इस कैटेगरी में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें नामांकित थे: आदित्य धर (धुरंधर), रेशू नाथ (हक), अरन्या सहाय (ह्यूमन्स इन द लूप), और वरुण ग्रोवर (सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव)।

21:13 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: विकास नौलखा ने धुरंधर के लिए जीता बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का खिताब

रविवार को मुंबई में आयोजित चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर, जाकिर खान और सौरभ द्विवेदी ने होस्ट किया। ...अधिक जानकारी
21:05 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: आलिया के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं ज़ाकिर खान

कॉमेडियन जाकिर खान मंच पर आए और आलिया भट्ट के साथ होस्टिंग की जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर उन्होंने मजाक में कहा, “मैं तकनीशियनों के साथ पीछे बैठा था और सुन रहा था कि वे कह रहे थे, ‘अगर सभी अवॉर्ड्स धुरंधर को ही देने थे, तो हमें क्यों बुलाया?’ उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम कुछ अवॉर्ड्स उन्हें मिलेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत का सही मुआवज़ा तो उन्हें नहीं मिलता।”

21:04 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: धुरंधर के प्रीतिशील सिंह डी’सूजा ने चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप का पुरस्कार जीता

धुरंधर के प्रीतिशील सिंह डी’सूजा ने बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप का पुरस्कार जीतकर चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में एक और बड़ी जीत दर्ज की। प्रीतिशील ने अपने भाषण में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसे सम्मान उन्हें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।

21:03 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: धुरंधर फिल्म के बिश्वदीप चटर्जी ने सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का अवॉर्ड किया अपने नाम

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन विजेता: मुंबई में चल रहे चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में बिश्वदीप चटर्जी ने फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का पुरस्कार जीता। ...और पढ़ें
21:03 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए मिला 'धुरंधर' और 'छावा' को अवॉर्ड

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026: प्रतिष्ठित समारोह में शीतल इक़बाल शर्मा और स्मृति चौहान ने अपनी फिल्मों छावा और धुरंधर के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार जीता।

इस कैटेगरी के अन्य नामांकित थे: मनीष मल्होत्रा और शिवांक विक्रम कपूर (गुस्ताख इश्क़), रोहित चतुर्वेदी (होमबाउंड), और भावना शर्मा (सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव)।

21:00 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी 'धुरंधर' के नाम

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026: धुरंधर के लिए एजाज गुलाब, सी यंग ओह, यानिक बेन, और रमज़ान बुलुत ने बेस्ट एक्शन का पुरस्कार जीता।

इस कैटेगरी के अन्य नामांकित थे: अमृतपाल सिंह और मारेक स्वितेक (120 बहादुर), परवेज़ शेख (छावा और देवा), सुप्रीम सुंदर, अब्बास अली मोग़ल, एएनएल अरासु, विक्रम दहिया (देवा), और राम लक्ष्मण, वी वेंकट, पीटर हीन, एएनएल अरासु (जाट)।

20:57 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: धुरंधर के गाने ‘शरारत’ के लिए विजय गांगुली ने जीता बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026: मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में धुरंधर के गाने ‘शरारत’ के लिए विजय गांगुली ने बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता।

इस गीत के वायरल डांस मूव्स को बनाने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला, जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड में रहा। पुरस्कार अरशद वारसी ने विजेता को प्रदान किया। आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर और सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) शो होस्ट कर रहे हैं।

20:53 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: शिवकुमार वी पणिक्कर ने 'धुरंधर' के लिए जीता बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड, आदित्य धर को कहा शुक्रिया

Chetak Screen Awards 2026: शिवकुमार वी पणिक्कर ने रविवार को मुंबई में आयोजित चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में फिल्म धुरंधर के लिएबेस्ट एडिटिंग का खिताब अपने नाम किया। ...यहां पढ़ें
20:53 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: 'धुरंधर' के लिए शाश्वत सचदेव ने जीता बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवॉर्ड

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026: सितारों से भरी रात में धुरंधर के लिए शाश्वत सचदेव ने बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवॉर्ड जीता। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी खूब सराहा गया।

इस कैटेगरी के अन्य नामांकित थे: एआर रहमान (छावा), संदीप चौटा (हक), नरेन चंदावर्कर और बेनेडिक्ट टेलर (होमबाउंड), और जॉन स्टुअर्ड एडूरी (सैयारा)।

20:50 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: धुरंधर के सैनी एस. जोहराय ने जीता बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का पुरस्कार

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का पुरस्कार सैनी एस. जोहराय ने अपनी फिल्म धुरंधर के लिए जीता। यह अवॉर्ड रविवार को मुंबई में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

20:47 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026:'धुरंधर' के लिए सैनी एस जोहरे ने जीता बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन अवॉर्ड

Chetak Screen Awards 2026 बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन विजेता: सैनी एस जोहराय ने रविवार को मुंबई में आयोजित Chetak Screen Awards 2026 में फिल्म Dhurandhar के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन अवॉर्ड जीता। ...यहां पढ़ें
20:47 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: धुरंधर का कहर जारी

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 इस साल धुरंधर के नाम होने जा रहे हैं, क्योंकि आदित्य धर की यह फिल्म रात का अपना चौथा अवॉर्ड जीत चुकी है। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स कैटेगरी में यह स्पाई-एक्शन फिल्म विजयी रही। दिग्गज फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा और निर्माता योगेश लखानी ने फिल्म की SFX टीम को पुरस्कार प्रदान किया।

20:44 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: 'धुरंधर' को मिला बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार

निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर ने चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में हैट्रिक जीत दर्ज करते हुए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार भी जीत लिया। धुरंधर के विकाश नवलखा ने चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता। इस कैटेगरी में 2025 में रिलीज हुई कई प्रमुख हिंदी फिल्मों के बीच कड़ी प्रतियोगिता थी।

20:41 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: 'धुरंधर' को मिला बेस्ट साउंड डिजाइनर का अवॉर्ड

निर्देशक आदित्य धर की 'धुरंधर' पहले ही चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में धमाल मचा चुकी है और आज रात इसने अपनी दूसरी ट्रॉफी भी जीत ली। बिश्वदीप चटर्जी को 'बेस्ट साउंड डिज़ाइनर' का खिताब दिया गया। पुरस्कार ऑस्कर विजेता साउंड डिज़ाइनर रेसुल पूकुट्टी और अभिनेत्री गिरिजा ओक ने प्रदान किया।

20:30 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: धुरंधर के शिवकुमार वी. पैनिकर ने बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड जीता

पहले फिल्मों में सिर्फ कहानी, अभिनय और गाने ही मायने रखते थे, लेकिन आज तकनीशियन भी खूब सराहना पा रहे हैं। एडिटर्स अब “अनसुने हीरो” नहीं रहे; उनकी मेहनत को सीधे मान्यता मिलती है। इतने शानदार टैलेंट में से बेस्ट एडिटर चुनना मुश्किल था, लेकिन स्क्रीन अकादमी ने शिवकुमार वी. पैनिकर को 'धुरंधर' में उनके शानदार काम के लिए बेस्ट एडिटिंग का चेतक स्क्रीन अवॉर्ड दिलाया।

20:26 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: 'इस बार कोई बेकार का अवॉर्ड नहीं,' अलिया ने 'आमिर खान' को बताया

स्टेज पर बातचीत के दौरान, अलिया भट्ट और सुनील “आमिर खान” ग्रोवर ने उन बेकार कैटेगरीज़ पर चर्चा की जो कुछ अवॉर्ड शो में होती हैं। मजाकिया अंदाज में उन्होंने पिछले स्क्रीन अवॉर्ड्स के उस एडिशन का भी ज़िक्र किया, जिसमें “नथिंग टू हाइड अवॉर्ड” जैसी कैटेगरी शामिल थी। जब ग्रोवर ने पूछा कि ऐसे कैटेगरी कौन शामिल करता है, तो अलिया ने माना कि स्क्रीन ने ऐसा किया था। उन्होंने ग्रोवर को बताया, “हम अपनी गलतियों सुधार रहे हैं। इसलिए इस बार कोई बेकार का अवॉर्ड नहीं होगा।”

20:25 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: समारोह की शुरुआत शानदार डांस प्रदर्शन के साथ

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, जो बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों का जश्न है, अलिया भट्ट के मेजबानी में शुरू हो गया। समारोह की शुरुआत एक भव्य डांस परफॉर्मेंस से हुई, जिसमें कई कलाकारों ने आइकॉनिक गाने “पर्दे में रहने दो” का रिमिक्स पेश किया। इस परफॉर्मेंस के दौरान अलिया भट्ट स्टाइल में स्टेज पर आईं और इवेंट का आगाज किया।

20:23 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026 LIVE Updates: मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, श्रीराम राघवन पहुंचे

पावर कपल मनोज पाहवा और सीमा पाहवा ने चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रतिष्ठित स्क्रीन अकादमी के सदस्य श्रीराम राघवन, जिन्होंने प्रत्येक श्रेणी के लिए नामांकित और विजेताओं का चयन किया, भी समारोह में पहुंचे। निर्देशक नागेश कुकुनूर और नीरज घैवान, जिनकी फिल्म होमबाउंड को 15 नामांकन मिले हैं, भी रेड कारपेट पर दिखाई दिए। वरिष्ठ अभिनेता सौरभ शुक्ला और राज बब्बर ने भी इस अवसर पर पहुंचकर शो को खास बनाया।

20:15 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: रेड कार्पेट पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का हाई ग्लैम अवतार

Chetak Screen Awards 2026 के रेड कार्पेट पर रसिका दुग्गल, शुभांगी अत्रे, मंजिरी पुपाला और श्रिया चौधरी ने अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींचा। जानिए इस खास शाम की बेस्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेसेस के बारे में। ...पूरी जानकारी
20:09 (IST) 5 Apr 2026
Chetak Screen Awards 2026: शुरू हुआ स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026

आलिया भट्ट होस्ट के तौर पर स्टेज पर आईं। आमिर खान बनकर सुनील ग्रोवर पहुंचे। दोनों मिलकर शो होस्ट कर रहे हैं।

19:33 (IST) 5 Apr 2026

Chetak Screen Awards 2026: रेड कार्पेट पर छाए ये स्टार्स, अपने स्टाइल से लूटी महफिल

Chetak Screen Awards 2026: बाबिल खान की शार्प टेलरिंग से लेकर अनु मलिक के बोल्ड फैशन चॉइस और बोमन ईरानी के बेहद स्टाइलिश अंदाज़ तक, बॉलीवुड के इन सितारों ने साबित कर दिया कि Chetak Screen Awards 2026 का रेड कार्पेट सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि फैशन का भी बड़ा मंच था। ...और पढ़ें

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