5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले आइए इस अवॉर्ड्स के पिछले सीजन्स के कुछ यादगार पलों पर नजर डालते हैं। ऐसा ही एक खास पल 15वें एनुअल स्क्रीन अवॉर्ड्स में देखने को मिला, जब ‘दोस्ताना’ फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम ने ‘बेस्ट जोड़ी (जोडी नंबर 1)’ का अवॉर्ड जीता था।

दिलचस्प बात यह है कि उस समय यह अवॉर्ड देने स्टेज पर जॉन अब्राहम की एक्स गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और अभिषेक की पत्नी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आई थीं। हालांकि, अभिषेक उस इवेंट में मौजूद नहीं थे। ऐसे में जॉन, ऐश्वर्या, बिपाशा और होस्ट साजिद, श्रेयस ने मिलकर स्टेज पर काफी मस्ती की थी, जिससे वह पल दर्शकों के लिए और भी खास और यादगार बन गया।

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जॉन और अभिषेक को मिला था अवॉर्ड

ऐश्वर्या और बिपाशा ने जब ‘बेस्ट जोड़ी’ अवॉर्ड के विनर का ऐलान किया, तो जॉन अब्राहम ‘दोस्ताना’ के लिए ट्रॉफी लेने अकेले ही स्टेज पर आए। वहीं, ऐश्वर्या ने अपने पति अभिषेक बच्चन की तरफ से अवॉर्ड लिया, जो ‘स्क्रीन अवॉर्ड्स’ में मौजूद नहीं हो पाए थे। फिर जॉन ने अपनी स्पीच की शुरुआत ऐश्वर्या राय बच्चन और बिपाशा बसु को धन्यवाद देकर की, जिन्होंने उन्हें यह अवॉर्ड दिया था।

इसके बाद जॉन अब्राहम ने अभिषेक बच्चन का मजेदार मैसेज शेयर करते हुए कहा कि उनके को-स्टार ने उन्हें उनकी ‘सौतनों’ बिपाशा और ऐश्वर्या का धन्यवाद करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अभिषेक ने दूर से ही सभी का शुक्रिया अदा किया है।

इसके बाद जॉन अब्राहम ने डायरेक्टर तरुण मनसुखानी का धन्यवाद किया और ‘दोस्ताना’ को बहुत शानदार और बेहद एंटरटेनिंग फिल्म बताया। उन्होंने इसे एक बिल्कुल बिना दिखावे वाली फिल्म भी कहा। साथ ही जॉन ने प्रोड्यूसर करण जौहर को भी उन्हें यह मौका देने के लिए शुक्रिया अदा किया और मजाक करते हुए कहा कि करण ने उनसे बस इतना ही कहा था- “पीले रंग की ट्रंक्स पहनकर पानी से बाहर आ जाओ।”

सिर्फ इतना ही नहीं, जॉन अब्राहम ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा था कि उन्हें अभिषेक बच्चन का ‘हेयरी चेस्ट’ बहुत याद आ रहा है, जो ‘दोस्ताना’* में उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की तरफ इशारा था। उनकी इस मस्ती भरी बात पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। यहां तक कि अभिषेक की मां दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन भी इस मजाक पर खुलकर हंसती नजर आईं। जॉन ने लास्ट में कहा था, “कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे यहां अभिषेक की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो मुझे पूरा करते हैं।”

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