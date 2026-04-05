Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में चल रहे चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स में तमाम बड़ी हस्तियां उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। सितारों का जमावड़ा लग रहा है। वहीं आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर, ज़ाकिर ख़ान के साथ इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी अवॉर्ड शो होस्ट कर रहे हैं।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म ‘धुरंधर’ के लिए बिश्वदीप चटर्जी को मिला है। इस श्रेणी में ‘छावा’ (बिश्वदीप चटर्जी), ‘होमबाउंड’ (संजय मौर्य, ऑलविन रेगो), ‘ह्यूमन्स इन द लूप’ (कल्हन रैना) और ‘सैयारा’ (गणेश गंगाधरन, वाईआरएफ स्टूडियोज) जैसी फिल्में शामिल थीं। पुरस्कार स्वीकार करते हुए बिश्वदीप ने आदित्य धर और धुरंधर की टीम को धन्यवाद दिया।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: ‘धुरंधर’ को अब तक मिले 10 स्क्रीन अवॉर्ड, आलिया-ज़ाकिर होस्ट कर रहे हैं शो

ऑस्कर विजेता साउंड डिज़ाइनर रसूल पुकुट्टी और अभिनेत्री गिरिजा ओक ने रविवार को मुंबई में चल रहे समारोह में विजेता को ट्रॉफी दी। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से स्थापित चेतक स्क्रीन अवार्ड्स भारत के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक हैं। विजेताओं का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी की तरफ से किया जाता है। बता दें कि यह 53 प्रख्यात फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनी एक गैर-लाभकारी संस्था है।

दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स की प्रिया जयकुमार की तरफ से विकसित तकनीकी कौशल, नवाचार और दर्शकों पर प्रभाव का गहन मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं प्रदर्शन श्रेणियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से प्रामाणिकता के आधार पर किया जाता है।

स्क्रीन अकादमी में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन जैसे सदस्यों का एक कुशल रोस्टर शामिल हैं। जो सिनेमाई दृष्टिकोण की एक विविध श्रृंखला को एक साथ लाता है।