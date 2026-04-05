Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में रविवार, 5 अप्रैल को हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में इस साल का बेस्ट फिल्म अवार्ड होमबाउंड को मिला। 2025 में रिलीज़ हुई कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के बीच इस फिल्म ने बाज़ी मार ली।

इस कैटेगरी में मुकाबला कड़ा था। नामांकित फिल्में थीं – धुरंधर, छावा, धड़क 2, हक, सैयारा, सितारे ज़मीन पर, और सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव। लेकिन आखिरकार होमबाउंड ने अपने दमदार कंटेंट और शानदार प्रस्तुति से जीत हासिल की।

अवार्ड लेने के लिए फिल्म की टीम मौजूद थी – निर्देशक नीरज घटवान, निर्माता करण जौहर और अदर पूनावाला, और अभिनेता विशाल जेठवा और ईशान खट्टर। अवार्ड नीता अंबानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया।

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समारोह की मेज़बानी बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने की।

ये अवार्ड्स द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित किए जाते हैं और भारत के सबसे भरोसेमंद फिल्म अवार्ड्स में गिने जाते हैं। इनका मकसद केवल कला और प्रतिभा का सम्मान करना है। विजेताओं का चयन SCREEN अकादमी करती है, जिसमें 53 प्रसिद्ध फिल्ममेकर और कलाकार शामिल हैं।

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फिल्मों का मूल्यांकन क्रिएटिविटी, तकनीकी क्वालिटी, दर्शकों से जुड़ाव और नए आइडियाज के आधार पर किया गया। परफॉर्मेंस कैटेगरी में सच्चाई और ऑथेंटिसिटी को भी खास महत्व दिया गया।

इस जीत के साथ होमबाउंड ने साबित कर दिया कि ये फिल्म सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन नहीं करती बल्कि एक यादगार अनुभव भी देती है।