मुंबई में रविवार, 5 अप्रैल को हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के भव्य समारोह में इस साल का बेस्ट फिल्म फॉर जेंडर सेंसिटिविटी अवार्ड Haq को मिला। यह अवार्ड उस फिल्म को दिया गया जो 2025 की रिलीज़ में लिंग-संवेदनशील मुद्दों को सबसे बेहतर तरीके से पेश करती है।
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इस कैटेगरी में साल की कुछ सबसे सोच-समझकर बनाई गई और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों का मुकाबला था। नामांकित फिल्में थीं:
Dhadak 2
Humans in the Loop
Mrs
The Great Shamsuddin Family
हर फिल्म ने अपनी तरफ से यह साबित करने की कोशिश की कि वह लिंग संवेदनशीलता को गंभीरता से दिखाती है। लेकिन अंत में Screen Academy ने तय किया कि इस साल यह अवार्ड Haq को जाना चाहिए, क्योंकि इसने इस मुद्दे को सबसे आगे बढ़ाकर दिखाया।
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Haq की टीम ने यह अवार्ड स्वीकार किया। इसे प्रस्तुत किया बोमन ईरानी ने। समारोह के मेज़बान थे बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस)।
चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के बारे में
द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स का मकसद केवल कला और मेरिट को सम्मान देना है, व्यापार और कमर्शियल दबाव से इसे दूर रखना है। विजेताओं और नामांकित फिल्मों का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी करती है, जो 53 प्रतिष्ठित फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का नॉन-प्रॉफिट समूह है।
सभी वोटिंग और मूल्यांकन डॉ. प्रिया जयकुमार (यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउदर्न कैलिफोर्निया, सिनेमा स्कॉलर) द्वारा बनाए गए जजिंग क्राइटेरिया के अनुसार होता है, जो अकादमिक सख्ती और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
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स्क्रीन अकादमी के सदस्य में शामिल हैं: शूजित सिरकार, दीपा मेहता, शिराम राघवन, राम माधवानी, गuneet मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेन्जित चटर्जी, RS प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, रेसुल पूकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन।
इस अवार्ड के साथ Haq ने साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का भी जरिया हो सकता है।