Chetak Screen Awards 2026 में बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का सम्मान Envision VFX, Philm CGI, Resonance Digital, ध्रुति रंजन साहू, विशाल त्यागी और रज़ा मोहम्मद शेख को फिल्म Dhurandhar के लिए दिया गया। इस अवॉर्ड के माध्यम से उनकी अद्वितीय इनोवेशन, तकनीकी प्रिसिजन और विजुअल स्टोरीटेलिंग को सराहा गया, जिसने स्क्रीन पर सिनेमाई अनुभव को और ऊंचा किया।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: शुरू हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, आलिया भट्ट स्टेज पर आईं

इस साल इस कैटेगरी में कई विविध और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट नॉमिनीज़ शामिल थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स की सीमाओं को आगे बढ़ाया। नॉमिनेशन में शामिल थीं:

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-120 बहादुर (NOLABEL, फ्रेम

-छावा (सोमेश समित घोष, गैरी ब्राउन, साइमन फ्रेम, विशाल गैर त्यागी, मनीश त्यागी)
-जुगनुमा: द फ़ेबल (वरुण रामन्ना)
-थम्मा (जेम्स ऑस्टिन, सोमेश घोष, फ़्रांसिडेंट जगदीश सोढ़ा, डी. लॉयल्टी रैना, विशाल लॉरेंस)

बड़े पैमाने के विज़ुअल स्पेकटेकल से लेकर सूक्ष्म डिजिटल डिटेलिंग तक, इन नॉमिनीज़ ने दिखाया कि कैसे विजुअल इफेक्ट्स भारतीय फिल्मों में कहानी कहने के अंदाज़ को लगातार नया रूप दे रहे हैं।

इस समारोह के होस्ट बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और प्रतिष्ठित पत्रकार सौरभ द्विवेदी (एडिटर – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) रहे।

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चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के बारे में

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा चेतक स्क्रीन अवार्ड्स की स्थापना भारत की सबसे विश्वसनीय फिल्मों में से एक है। यह योग्यता, ईमानदारी और साथियों के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है।

रिवोल्यूशन का चयन इंडिपेंडेंट स्क्रीन एकेडमी द्वारा किया गया, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसमें 53 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, कलाकार और सांस्कृतिक कलाकार शामिल हैं।

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शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग के बाद, स्क्रीन एकेडमी के सदस्य फिल्मों का आकलन एक संरचित वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। ग्रेडिंग फ्रेमवर्क, जिसे डॉ. प्रिया जयकुमार (दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिनेमैटिक आर्ट्स स्कूल) ने विकसित, रचनात्मक, तकनीकी उत्कृष्टता, दर्शकों से जुड़े और नवाचार का व्यापक सारांश सुनिश्चित किया है। प्रदर्शन वर्गीकरण में प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

स्क्रीन अकादमी में शामिल हैं:

शूजित सिरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेंजित चटर्जी, राजकुमार हिरानी, रेसुल पूकुट्टी, रीमा दास, विद्या बालन और अन्य, जो भारतीय सिनेमा की विविध और समृद्ध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं।