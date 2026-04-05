Chetak Screen Awards 2026: लंबे समय के बाद चेतक स्क्रीन अवॉर्ड की वापसी हो गई है। आज रविवार को मुंबई के यश राज स्टूडियो में इसका आयोजन हुआ, जिसे आलिया भट्ट और सुनील ग्रोवर होस्ट करते हुए नजर आए। कभी वो दौर था जब फिल्मों में सिर्फ कहानी, अभिनय और गाने ही मायने रखते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज तकनीकी टीम भी उतनी ही सराही जाती है। एडिटर्स अब अनसुने हीरो नहीं रहे, बल्कि उन्हें भी खुलकर पहचान मिल रही है, जो उन्हें हर बार खुद को बेहतर साबित करने के लिए प्रेरित करती है।

कई शानदार प्रतिभाओं के बीच ‘बेस्ट एडिटर’ चुनना आसान नहीं था, लेकिन स्क्रीन अकादमी ने यह मुश्किल काम पूरा किया और शिवकुमार वी पणिक्कर ने फिल्म ‘धुरंधर’ में अपने बेहतरीन काम के लिए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट एडिटिंग का खिताब अपने नाम किया।

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इस कैटेगरी में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां ‘हक’ के निनाद खानोलकर, ‘होमबाउंड’ के नितिन बैद, ‘सैयारा’ के देवेंद्र मुरदेश्वर और रोहित मकवाना और ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ के आनंद सुबाया शामिल थे। निर्देशक नागेश कुकुनूर और एडिटर पूजा लाधा सुरती से अवॉर्ड लेने के बाद शिवकुमार वी पणिक्कर ने ‘धुरंधर’ के निर्देशक आदित्य धर को शुक्रिया भी कहा।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के बारे में

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स को देश के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय फिल्म पुरस्कारों में गिना जाता है। यह अवॉर्ड्स अपनी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि कला को केवल योग्यता, ईमानदारी और साथियों के सम्मान के आधार पर ही सम्मानित किया जाना चाहिए, बिना किसी बाहरी प्रभाव के।

इसी उद्देश्य से एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्था “स्क्रीन अकादमी” का गठन किया गया, जिसमें 53 प्रतिष्ठित फिल्मकार, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। यही संस्था नामांकन और विजेताओं का चयन एक सख्त और विस्तृत प्रक्रिया के जरिए करती है।

क्या है चयन प्रक्रिया

2025 में रिलीज हुई सभी बॉलीवुड फिल्मों (थिएटर और ओटीटी दोनों) को इस अवॉर्ड के लिए शामिल किया गया। शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग के बाद, स्क्रीन अकादमी के सदस्यों ने एक व्यवस्थित वोटिंग प्रक्रिया के जरिए फिल्मों का मूल्यांकन किया।

इस प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स, लॉस एंजेलिस में सिनेमा और मीडिया स्टडीज की चेयर और स्क्रीन अकादमी की स्कॉलर-इन-रेजिडेंस डॉ. प्रिया जयकुमार ने विस्तृत मूल्यांकन मानदंड तैयार किए।

फिल्मों को रचनात्मकता, तकनीकी उत्कृष्टता, दर्शकों से जुड़ाव और इनोवेशन के आधार पर परखा गया। वहीं, अभिनय से जुड़े पुरस्कारों में प्रामाणिकता को खास महत्व दिया गया।

इस तरह एक बहु-स्तरीय और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए विजेताओं का चयन किया गया, जो चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को अन्य अवॉर्ड समारोहों से अलग और अधिक विश्वसनीय बनाता है।

स्क्रीन अकादमी के सदस्य

स्क्रीन अकादमी के प्रमुख सदस्यों में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आर.एस. प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन समेत कई नाम शामिल हैं।

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