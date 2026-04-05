बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन अवॉर्ड इस शाम की सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली कैटेगरी में से एक रहा, जिसमें 2025 की कुछ सबसे विज़ुअली अम्बिशियस फिल्मों को शामिल किया गया था। इस साल यह सम्मान धुरंधर के सैनी एस जोहरे को मिला। उन्होंने छावा के सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे, गुस्ताख इश्क के Madhumita मधुमिता सेन और अजय शर्मा, होमबाउंड के लिए ख्याति कंचन,सुपरबॉयज ऑफ मेलगांव के लिए शैली व्लाइट, हक के लिए सोनम सिंह और अभिजीत गोयंकर और केसरी 2 के लिए रीता घोष को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार जीता।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: शुरू हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, आलिया भट्ट स्टेज पर आईं

ग्रैंड समारोह में, जो रविवार को मुंबई में आयोजित किया गया, साबू सिरिल ने विजेता को ट्रॉफी प्रदान की। इस समारोह के होस्ट बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और प्रतिष्ठित पत्रकार सौरभ द्विवेदी (एडिटर – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) रहे।

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चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने स्थापित किया है, भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अवॉर्ड्स में से एक हैं। इसका आधार यही है कि किसी भी क्रिएटिव काम को केवल उसकी काबिलियत के आधार पर पहचाना जाना चाहिए।

Chetak Screen Awards को खास बनाने वाली बात यह है कि नॉमिनीज़ और विजेताओं का चयन Screen Academy द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र, नॉन-प्रॉफिट संस्था है, जिसमें 53 फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। ये सभी वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के व्यावसायिक दबाव या हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहते हैं।

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इस प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी से तैयार किया गया है। प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग के बाद, स्क्रीन अकादमी के सदस्यों की फिल्मों का आकलन किया जाता है, जिसमें डॉ. शामिल हैं। प्रिया जयकुमार, सिनेमा और मीडिया स्टडीज की अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स, और एकेडमी के स्कॉलर-इन-रेजिडेंस, ने विस्तृत ग्रेडिंग गाइडलाइंस का विकास किया है।

स्क्रीन एकेडमी की ओर से नियुक्त भारतीय सिनेमा के बेहतरीन दिमागों के प्रतिनिधि शामिल हैं: शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आरएस प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास, विद्या बालन और अन्य।

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