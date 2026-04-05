एक ऐसी कैटेगरी में जहां जबरदस्त टैलेंट की भरमार थी, आदित्य धर ने जीत हासिल की और चेतक स्क्रीन अवॉर्ड 2026 में ‘धुरंधर’ के लिए ‘बेस्ट डायरेक्टर’ का अवॉर्ड अपने नाम किया। यह जीत उनके जबरदस्त विजन और बारीकी से कहानी कहने के अंदाज का सबूत है, जिसने दर्शकों और समीक्षकों, दोनों के दिलों को गहराई से छुआ।

इस कैटेगरी में अलग-अलग तरह के फिल्ममेकर्स को एक साथ लाया गया, जिनके काम में बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर समीक्षकों द्वारा सराही गई कहानियां तक शामिल थीं। नॉमिनीज में ‘छावा’ के लिए लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर, ‘धुरंधर’ के लिए आदित्य धर, ‘हक’ के लिए सुपन एस. वर्मा और ‘होमबाउंड’ के लिए नीरज घेवान शामिल थे। इसके अलावा, ‘जुगनूमा: द फेबल’ के लिए राम रेड्डी, ‘सैयारा’ के लिए मोहित सूरी, और ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ के लिए रीमा कागती भी इस दौड़ में शामिल थीं।

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यह ट्रॉफी रविवार, 5 अप्रैल को मुंबई में हुए समारोह के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका द्वारा प्रदान की गई। वहीं, आदित्य यह अवॉर्ड लेने के लिए इवेंट में मौजूद नहीं थे। इस कार्यक्रम को बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियन जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और जाने-माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी (एडिटर – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) ने होस्ट किया।

स्क्रीन अवॉर्ड्स के बारे में

द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित स्क्रीन अवॉर्ड्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मानों में से एक है। यह इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि कला की उपलब्धियों का मूल्यांकन योग्यता, ईमानदारी और साथियों के सम्मान के आधार पर किया जाना चाहिए। चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के लिए नॉमिनेशन और विजेताओं का चयन स्क्रीन एकेडमी द्वारा किया गया, जो 53 फिल्मकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी समूह है। यह प्रक्रिया अवॉर्ड्स की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को और मजबूत बनाती है।

शॉर्टलिस्टिंग के शुरुआती दौर के बाद एकेडमी के सदस्यों ने एक व्यवस्थित वोटिंग प्रणाली के जरिए फिल्मों का मूल्यांकन किया। इस प्रक्रिया को एकरूप और निष्पक्ष बनाने के लिए डॉ. प्रिया जयकुमार, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सिनेमा और मीडिया स्टडीज़ की चेयर और स्क्रीन अकादमी की स्कॉलर-इन-रेज़िडेंस हैं, ने एक विस्तृत स्कोरिंग फ्रेमवर्क तैयार किया।

फिल्मों को क्रिएटिविटी, तकनीकी निष्पादन, ऑडियंस एंगेजमेंट और इनोवेशन जैसे मापदंडों पर परखा गया, जबकि परफॉर्मेंस कैटेगरी में अभिनय की प्रामाणिकता को खास महत्व दिया गया। इस बहु-स्तरीय प्रक्रिया के बाद ही अंतिम विजेताओं का चयन किया गया।

स्क्रीन एकेडमी के सदस्य कौन हैं?

स्क्रीन एकेडमी में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आरएस प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन जैसी हस्तियां शामिल हैं।

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