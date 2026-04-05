Chetak SCREEN Awards 2026: मुंबई में रविवार, 5 अप्रैल को हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के ग्लिटरिंग इवेंट में सिनेमा और OTT की बेहतरीन प्रतिभाओं का जश्न मनाया गया। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी को उनकी फिल्म स्टोलन में शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट एक्टर (मेल)- OTT फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी भूमिका ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE

इस कैटेगरी में टॉप टैलेंट का सामना देखने को मिला। नॉमिनी की लिस्ट-

मनोज बाजपेयी – इंस्पेक्टर जेंदे

अभिषेक बच्चन – कालिधर लापता

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी – रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स

शुभम वर्धन – स्टोलन

हर परफॉर्मेंस की अपनी अलग छाप थी और ऑथेंटिसिटी की वजह से प्रतियोगिता बेहद कड़ी रही।

अवार्ड को रासिका दुग्गल और TVF के फाउंडर अरुणाभ कुमार ने प्रस्तुत किया। समारोह की मेजबानी बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) ने की।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के बारे में

द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद फिल्म अवार्ड्स में गिने जाते हैं। ये अवार्ड पूरी तरह मेरिट, ईमानदारी और पियर-रिव्यू के आधार पर दिए जाते हैं।

विजेताओं का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी करती है, जो 53 प्रसिद्ध फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का नॉन-प्रॉफिट समूह है। नामांकन और विजेताओं का चयन संरचित और पारदर्शी वोटिंग प्रक्रिया के जरिए होता है।

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इस प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए डॉ. प्रिया जयकुमार (यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउदर्न कैलिफोर्निया, स्कूल ऑफ़ सिनेमैटिक आर्ट्स) ने विशेष जजिंग गाइडलाइन्स तैयार कीं। फिल्मों का मूल्यांकन क्रिएटिविटी, तकनीकी गुणवत्ता, दर्शकों पर असर और इनोवेशन के आधार पर किया गया, जबकि परफॉर्मेंस कैटेगरी में ऑथेंटिसिटी को विशेष महत्व दिया गया।

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अकादमी के सदस्य बॉलीवुड और सिनेमा की दुनिया के बड़े नाम हैं, जैसे शूजित सिरकार, दीपा मेहता, शिराम राघवन, राम माधवानी, गuneet मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेन्जित चटर्जी, RS प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, रेसुल पूकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन।

इस अवार्ड जीत के साथ अभिषेक बनर्जी ने साबित कर दिया कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनकी अदाकारी दर्शकों और आलोचकों के लिए हमेशा खास रहती है।