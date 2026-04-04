सिनेमा भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह न सिर्फ समाज में हो रहे बदलावों को दिखाता है, बल्कि लोगों की सोच पर भी गहरा असर डालता है। इसीलिए, सिनेमा की दुनिया से जुड़े कलाकारों के हुनर की सराहना करना और उन्हें सम्मान देना बहुत जरूरी है। इसी मकसद के साथ ‘चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026’ (Chetak Screen Awards 2026) का आयोजन किया जा रहा है।

यह शानदार शाम का आयोजन इस रविवार, 5 अप्रैल को मुंबई के YRF स्टूडियो में होने वाला है, जहां फिल्मी दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को अवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इवेंट को दर्शक घर बैठे यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जश्न का हिस्सा बन सकें। चलिए अब हम आपको कुछ नॉमिनीज के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों, सफर और प्रेरणा के बारे में की बात की है।

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अभिषेक बनर्जी

बेस्ट एक्टर (मेल)- ओटीटी फिल्म

स्टोलन

अभिनेता अभिषेक बनर्जी के लिए ‘स्टोलन’ को सपोर्ट करना एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था, जिसका मकसद मिड-बजट सिनेमा के लिए जगह बनाना था। उनका मानना है कि अगर इस तरह की कोशिशें नहीं की गईं, तो यह पूरा सेगमेंट धीरे-धीरे खत्म हो सकता है। इसी वजह से उनके लिए यह खास तौर पर संतोषजनक रहा कि कई इंडी फिल्मों की तरह सिर्फ फिल्म फेस्टिवल तक सीमित रहने के बजाय ‘स्टोलन’ को दर्शकों का व्यापक प्यार मिला।

करण तेजपाल के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ अपनी कहानी से प्रभावित किया। अभिषेक कहते हैं, “हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कोई एक फिल्म सचमुच कुछ बदल सकती है।” इसके आगे वह कहते हैं कि ‘स्टोलन’ ने फिल्म से जुड़े कई प्रतिभाशाली लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

‘स्टोलन’ को बेस्ट डायरेक्टर- ओटीटी फिल्म के लिए तेजपाल, बेस्ट एक्टर (फीमेल)-ओटीटी फिल्म के लिए मिया मेलजर और बेस्ट एक्टर (मेल)- ओटीटी के लिए शुभम वर्धन का नॉमिनेशन मिला है। इसे बेस्ट ओटीटी फिल्म और बेस्ट स्क्रिप्ट- ओटीटी फिल्म कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिले हैं।

बनर्जी ने आगे कहा कि किसी कम्युनिटी में योगदान देना हमेशा से उनके काम करने के तरीके का अहम हिस्सा रहा है। जब उन्होंने अपनी कास्टिंग कंपनी शुरू की थी, तब भी उनके मन में यही बात थी। अभिनेता ने कहा, “हमें और ज्यादा नए लोगों की जरूरत है- राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमैटोग्राफर- ताकि एक इंडस्ट्री के तौर पर हम आगे बढ़ सकें और सारी तकर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में न रहे। ‘स्टोलन’ जैसी फिल्म बनाने का मुख्य मकसद यही रिस्क उठाना है।”

तारीफों के अलावा यह उनके लिए क्रिएटिव लेवल पर भी एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव रहा है। अलग-अलग तरह के फॉर्मेट में काम करने के बाद, वे मानते हैं कि आम प्रोजेक्ट्स में अक्सर एक तरह की पहले से पता चलने वाली बात होती है। एक क्रिएटिव इंसान चुनौतियों से ही आगे बढ़ता है। जब किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई जिज्ञासा होती है, जब आपको यह नहीं पता होता कि वह प्रोजेक्ट आखिर में कैसा रूप लेगा।”

आरती कदव

बेस्ट डायरेक्टर- OTT फिल्म

मिसेज

जब लेखिका-निर्देशक आरती कदव ने ‘मिसेज’ पर काम शुरू किया, तो उन्होंने इसे सिर्फ कहानी की नायिका का ही नहीं, बल्कि खुद अपने एक फिल्ममेकर के रूप में भी एक ‘कमिंग-ऑफ-एज’ सफर माना। इस फिल्म को बनाना उनके लिए एक तरह की चुनौती थी, क्योंकि वह अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल रही थीं। आरती कदवआमतौर पर साइंस-फिक्शन जॉनर की तरफ खिंचाव महसूस करती हैं।

वह कहती हैं, “मुझे हर तरह की फिल्में पसंद हैं, लेकिन जब मैं अपनी फिल्में बनाती हूं, तो मेरा झुकाव अनजाने में साइ-फाई की तरफ हो जाता है। इसलिए मैंने ‘मिसेज’ को एक चुनौती के तौर पर लिया।” बता दें कि कदव ने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 2019 में आई फिल्म ‘कार्गो’ से की थी।

‘मिसेज’ जो 2021 में आई मलयालम फिल्म ‘द ग्रेट इंडियन किचन’का रीमेक है, उसे ‘बेस्ट एक्टर(फीमेल)– ओटीटी फिल्म’, ‘जेंडर सेंसिटिविटी के लिए बेस्ट फिल्म’, ‘बेस्ट OTT फिल्म’ और ‘बेस्ट स्क्रिप्ट – ओटीटी फिल्म’ कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है।

जब कदव इस प्रोजेक्ट से जुड़ीं, तो उन्होंने ओरिजिनल फिल्म के मुकाबले ‘मिसेज’ के विज़ुअल टोन पर खास ध्यान दिया। कदव ने कहा, “मैं चाहती थी कि घर एक आम भारतीय मिडिल क्लास घर जैसा दिखे। इसके लिए मैंने ईरानी सिनेमा से काफी प्रेरणा ली।” बता दें कि ‘मिसेज’ की कहानी एक युवा दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के बीच खुद को ढालने की कोशिश करती है। फिल्म उसके संघर्ष, दबाव और धीरे-धीरे अपनी पहचान खोजने की यात्रा को दर्शाती है।

उनकी सभी फिल्मों में से ‘मिसेज’ का असर सबसे ज्यादा रहा है। ‘मिसेज’ देखने के बाद कई महिलाएं अपनी कहानियां बताने के लिए आगे आई हैं। कदव ने कहा, “इस फिल्म ने मुझे लोगों से जुड़ने की अहमियत का एहसास कराया। जब ऑनलाइन इस फिल्म की आलोचना हुई, तो दर्शकों ने ही इसका बचाव किया। उनमें से कुछ लोगों ने तो फिल्म का बचाव मुझसे भी बेहतर तरीके से किया।”

‘मिसेज’ का निर्देशन करने के अनुभव ने कदव को बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया है। हालांकि, वह भविष्य में एक साइंस-फिक्शन फिल्म का निर्देशन करना चाहती हैं, लेकिन वह मजबूत महिलाओं की कहानियों पर भी काम करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी अगली फिल्म भी एक महिला-प्रधान कहानी है।

बोमन ईरानी

बेस्ट डायरेक्टर– ओटीटी फिल्म, बेस्ट ओटीटी फिल्म, बेस्ट स्क्रिप्ट– ओटीटी फिल्म

द मेहता बॉयज

जब बोमन ईरानी ने ‘द मेहता बॉयज’ (Prime Video) के साथ डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया, तो उन्होंने फिल्म के को-राइटर और को-प्रोड्यूसर के तौर पर कई जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं, साथ ही फिल्म में एक दुखी पिता का किरदार भी निभाया। उनकी मल्टीटास्किंग की काबिलियत की जड़ें उनके थिएटर के दिनों, 14 साल तक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर उनके अनुभव, एडवरटाइजिंग में काम करने और परिवार के स्टोर ‘गोल्डन वेफर्स’ में ग्राहकों से डील करने से मिला। एक्टर से डायरेक्टर बने बोमन कहते हैं, “जब आपको कोई फिल्म लिखनी और डायरेक्ट करनी होती है, तो ये सारी चीजें एक साथ काम आती हैं।”

हालांकि, ईरानी करीब 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर ही उन्हें लिखने के महत्व का एहसास हुआ। ईरानी कहते हैं, “शुरू से कोई स्क्रिप्ट लिखना मुश्किल काम है। ऐसे किरदार गढ़ना जो कुछ महसूस करें और उसे जाहिर भी करें और फिर कोई थीम, टकराव और ड्रामा तैयार करना। आप हर चीज की कल्पना बिना किसी तामझाम के करते हैं। न कोई एक्टर, न कोई म्यूज़िक, कुछ भी नहीं। बस कागज पर लिखे कुछ शब्द।” बता दें कि ईरानी ने यह स्क्रिप्ट अलेक्जेंडर डिनेलारिस के साथ मिलकर लिखी है।

रिलेशनशिप ड्रामा को अपने निर्देशन डेब्यू के लिए चुनना बोमन ईरानी का एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था। वह रिश्तों की भावनात्मक जटिलताओं को गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते थे। उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है टूटे हुए रिश्तों की अस्पष्टता। वह कहते हैं, “जैसे ही आप कोई समाधान दे देते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं।”

वह यह भी बताते हैं कि ‘द मेहता बॉयज’ में दिखाया गया पिता-पुत्र का रिश्ता हर बार जवाब नहीं देता। वे अपने जख्म साथ लेकर चलते हैं। समय के साथ कुछ बदल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक ही हो जाए।” ‘द मेहता बॉयज’ को बेस्ट एक्टर (फीमेल)– ओटीटी फिल्म (श्रेय चौधरी) और बेस्ट ओटीटी फिल्म जैसी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है।

यह बताते हुए कि वह कहानी कहने के हर पहलू को समझना चाहते हैं, ईरानी अपनी अगली डायरेक्टोरियल फिल्म में एक अलग जॉनर पर काम करना चाहते हैं। अभिनेता-निर्देशक, जो अल्फ्रेड हिचकॉक, बिली वाइल्डर, सिडनी लुमेट और स्टीवन स्पीलबर्ग को अपनी प्रेरणा मानते हैं, उन्होंने कहा, “जॉनर तो बस एक जरिया है। असल बात यह है कि आप क्या कहना चाहते हैं।”

मंजरी पुपला

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (फीमेल)

सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव

अभिनेत्री मंजरी पुपला मानती हैं कि जब कला आपको चुनती है, तो आपको उसी राह पर चलना चाहिए। एक्टिंग करना उनका शुरूआती सपना नहीं था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला से प्रेरित होकर वह एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थीं। हालांकि, जब उन्होंने विजय तेंदुलकर के एक नाटक में वीणा जामकर का अभिनय देखा, तो पुपला का करियर प्लान बदल गया।

बचपन से ही उन्हें थिएटर का अनुभव मिला, जिसका श्रेय उनके पिता विजय पुपला को जाता है, जो फिल्म्स डिवीजन में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कहा, “मेरे पिता हमें नियमित रूप से नाटक दिखाने ले जाते थे। उनका कहना था कि कला समाज के नजरिए को बदल सकती है और मैं भी इस बात पर यकीन करती हूं। बता दें कि मंजरी ‘बेताल’, ‘शहर लखोट’ और ‘धड़क 2’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

राम रेड्डी

बेस्ट डायरेक्टर

जुगनूमा: द फेबल

जुगनूमा का आइडिया पहले एक लगभग 400 पन्नों के ग्राफिक नॉवेल के रूप में मौजूद थी, जिसे बाद में राम रेड्डी ने फीचर फिल्म में ढाला। लेखक-निर्देशक कहते हैं, “यह एक बहुत ही मेहनत वाला और सबसे शुद्ध तरह का प्रोसेस था, जिसमें सब कुछ पहले से ही डिजाइन किया हुआ था। एक फिल्ममेकर के तौर पर ‘जुगनूमा’ जैसी साहसी कहानी पर इस स्तर का कंट्रोल हासिल करना मेरे लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव रहा।” हिमालय की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म, मैजिक रियलिज़्म और रहस्य का एक अनोखा मेल है।

राम रेड्डी, जिन्हें अपनी डेब्यू फिल्म ‘तिथि’ के लिए बेस्ट फीचर फिल्म (कन्नड़) का नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है, अब भले ही कमर्शियल सिनेमा की मांगों को बेहतर समझने लगे हों, लेकिन वह अपनी क्रिएटिव सोच से समझौता नहीं करते। वह कहते हैं, “शायद मुझे उन फिल्मों को बनाना आता ही नहीं। मुझे वही फिल्में बनानी आती हैं, जो मैं बनाता हूं।”

हालांकि जुगनूमा का थिएट्रिकल रन सीमित रहा, लेकिन इसकी स्ट्रीमिंग रिलीज के बाद फिल्म को एक नया दर्शक वर्ग मिला। सोशल मीडिया पर इसके विजुअल स्टाइल, कलर पैलेट और इंडिपेंडेंट फिल्ममेकिंग अप्रोच को लेकर काफी चर्चा भी हुई। अपने कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ काम करने के बावजूद, रेड्डी आगे भी लेखक, निर्देशक और निर्माता के तौर पर अपनी हैंड्स-ऑन अप्रोच जारी रखना चाहते हैं। वहीं, उनकी अगली फिल्म Gen Z पर आधारित एक हाई-एनर्जी कंटेम्पररी कहानी होगी।

‘जुगनूमा’ को ‘बेस्ट एक्टर (मेल)- मनोज बाजपेयी’, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (मेल)- दीपक डोबरियाल, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी एंड बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स श्रेणियों में नामांकित किया गया है।

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शालिनी वत्स

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (फीमेल)

होमबाउंड

जब शालिनी वत्स को ‘फूल’ के किरदार के लिए चुना गया-जो एक निचली जाति की महिला है और अपने बेटे को खो देती है, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उस भूमिका की प्रामाणिकता। हालांकि वह ‘फूल’ जैसी महिलाओं से अनजान नहीं थीं। उन्होंने एनजीओ के साथ काम किया है और नया थिएटर, जिसे हबीब तनवीर ने स्थापित किया था उसके साथ भी जुड़ी रही हैं। इसके बावजूद, उन्हें इस बात का संकोच था कि उनके पास उस दर्द और जीवन का लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे इस किरदार में सच्चाई के साथ उतारना जरूरी था।

इस भूमिका को गहराई से समझने के लिए शालिनी वत्स ने समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं से जुड़ी कई किताबें पढ़ीं। लेकिन उनके परफॉर्मेंस को असल मायनों में सशक्त बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निर्देशक नीरज घायवान के मार्गदर्शन की रही। उन्होंने शालिनी के साथ अपने निजी अनुभव और संदर्भ साझा किए, जिससे ‘फूल’ के किरदार को समझने में उन्हें काफी मदद मिली। शालिनी याद करती हैं, “वे बहुत ही दरियादिल इंसान थे।” उनके लिए एक निचली जाति की महिला और उसके संघर्षों को पर्दे पर ईमानदारी से दिखाने की जिम्मेदारी बेहद अहम थी, और यही बात उनकी पूरी तैयारी के केंद्र में रही।

‘होमबाउंड’ फिल्म का एक बेहद यादगार सीन तब सामने आता है, जब ‘फूल’ के बेटे का शव घर लाया जाता है और उस समय ‘फूल’ की जो प्रतिक्रिया होती है, उसे इस दृश्य में बखूबी दर्शाया गया है। इसके बाद बेटे का एक दोस्त ‘फूल’ को वे चप्पलें देता है, जो उसके बेटे ने अपनी मां की फटी एड़ियों की सुरक्षा के लिए खरीदी थीं। वत्स बताती हैं, “चुकीं इस दृश्य को वन लाइनर तरीके से फिल्माया गया था, इसलिए मुझे ‘फूल’ के भावनात्मक उतार-चढ़ाव को बनाए रखने में काफ़ी मदद मिली।”

सोनल मधुशंकर

बेस्ट एक्टर (फीमेल)

ह्यूमन्स इन द लूप

सोनल मधुशंकर ने फिल्म प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा, जब उन्होंने अरण्य सहाय द्वारा निर्देशित फिल्म ‘ह्यूमन्स इन द लूप’ में ‘नेहमा’ नाम की एक आदिवासी महिला का किरदार निभाया। नेहमा झारखंड की रहने वाली है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर में ‘डेटा लेबलर’ के तौर पर काम करती है। इस फिल्म से काफी पहले, उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (2022) में ‘बन्नो’ का किरदार निभाया था।

इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद, वह महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पुणे चली गईं, जहां उन्हें IT सेक्टर में नौकरी मिल गई। वहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ थिएटर करना शुरू किया, उनके ज्यादातर दोस्त IT प्रोफेशनल ही थे और वे वीकेंड पर साथ मिलकर थिएटर करते थे। ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, ‘दिल्ली क्राइम 2’ (2022) और ‘दुरंगा’ (2023) जैसी फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्होंने थिएटर करना जारी रखा।

‘नेहमा’ के किरदार की तैयारी के लिए उन्होंने कई आदिवासी महिलाओं से बातचीत की। मधुशंकर याद करते हुए बताती हैं, “वर्कशॉप के दौरान हमने उन महिलाओं के साथ दिल खोलकर बातें कीं और उनकी मुश्किलों के बारे में जाना। एक वाकया मुझे आज भी याद है, एक महिला अपनी मुश्किलों के बारे में अक्सर बात करती थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता था।” उस महिला की खामोश हिम्मत को महसूस करके, मधुशंकर को अपने किरदार की भावनाओं और उसकी अंदरूनी दुनिया को समझने में काफी मदद मिली।

‘ह्यूमन्स इन द लूप’ की शूटिंग दो हफ्तों में दो अलग-अलग शेड्यूल में पूरी की गई थी। मधुशंकर बताती हैं कि यह अनुभव, बड़े बजट की फिल्मों के सेट पर काम करने के अनुभव से बिल्कुल अलग था। वह कहती हैं, “जब आप किसी बड़े सेट पर काम कर रहे होते हैं, तो लोग आसानी से उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपना काम समय पर पूरा करना होता है। लेकिन, एक कलाकार को इस रचनात्मक प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना चाहिए।” मधुशंकर का मानना ​​है कि हमें अपने जैसे सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऐसी कहानियाँ कहनी चाहिए, जो हमारे लिए सचमुच मायने रखती हों। फिलहाल, वह FTII की एक डिप्लोमा फिल्म पर काम कर रही हैं और जल्द ही एक फीचर फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाली हैं।

‘ह्यूमन्स इन द लूप’ को ‘बेस्ट सिनेमैटोग्राफी’, ‘जेंडर सेंसिटिविटी पर आधारित बेस्ट फिल्म’, ‘बेस्ट फिल्म राइटिंग’ (कहानी और स्क्रीनप्ले), ‘बेस्ट साउंड डिज़ाइन’, ‘ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर’ और ‘ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर’ (फीमेल) जैसी अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है।

सुपर्ण एस. वर्मा

बेस्ट डायरेक्टर

हक

‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ (2023) जैसी फिल्म पर काम करने के बाद सुपर्ण एस. वर्मा पूरी तरह से निडर और बेखौफ हो गए हैं। उन्होंने कहा, “इससे मुझे बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिली। मैं शाह बानो केस के बारे में जानता था और मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाना चाहता था जो न सिर्फ़ उस केस को, बल्कि शादी से जुड़ी राजनीति को भी दिखाए।”

गुलज़ार के खुद को चेले मानने वाले वर्मा, मुख्य किरदार शाज़िया बानो (जिसे बेस्ट एक्टर (फीमेल) के लिए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड नॉमिनी यामी गौतम धर ने निभाया है) की दुनिया को इस तरह से गढ़ना चाहते थे कि उन्हें समाज के कई पहलुओं को दिखाने और कहानी में गहराई लाने की आज़ादी मिले।वर्मा ने कहा, “मैं चाहता था कि किरदार ग्रे हों, खासकर पति अब्बास (इमरान हाशमी), जो उस समय ऐसे समाज में रहता था जहाँ उसे वैसा ही बर्ताव करने की छूट थी जैसा उसने किया।” उन्होंने ‘हक’ की स्क्रिप्ट लिखने के लिए रेशु नाथ (जिन्हें बेस्ट राइटिंग और डायलॉग कैटेगरी में दो चेतक स्क्रीन अवॉर्ड नॉमिनेशन मिले हैं) को चुना।

वर्मा का मानना ​​है कि जब कोई कहानी ईमानदारी से और बिना किसी एजेंडा, प्रोपेगैंडा या पक्षपात के आती है, तो उसे बनाने का सफ़र ज़्यादा साफ़ हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों को चिंता थी कि फ़िल्म को राजनीतिक नज़रिए से देखा जा सकता है, लेकिन ‘हक़’ को दर्शकों, खासकर महिलाओं का, हर धर्म और यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी भरपूर प्यार मिला, डायरेक्टर बताते हैं। कई लोग मुझसे पूछते रहे कि मैं अब एक पुरानी कहानी क्यों सुना रहा हूँ। मेरा जवाब था कि एक औरत के लिए असल में कुछ भी ज़्यादा नहीं बदला है। वह तब भी मर्दों की दुनिया में रहती थी और आज भी मर्दों की दुनिया में ही रहती है।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को 5 अप्रैल को रात 8 बजे यूट्यूब, सोनी टीवी और सोनी लिव पर लाइव देखा जा सकता है।