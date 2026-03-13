Chetak Screen Awards: 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहे हैं। इस मौके पर हम अवॉर्ड्स के पिछले सीज़न के कुछ यादगार पलों को याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक खास पल साल 2017 में देखने को मिला था, जब ‘मेगास्टार’ अमिताभ बच्चन ने फिल्म पिंक में अपनी दमदार अदाकारी के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था।

इस कैटेगरी में अमिताभ बच्चन के साथ सलमान खान (सुल्तान), अक्षय कुमार (एयरलिफ्ट और रुस्तम), रणबीर कपूर (ऐ दिल है मुश्किल) और शाहरुख खान (फैन) भी नॉमिनेट थे।

अवार्ड फंक्शन में बोलते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वह फिल्म पिंक के संदेश से पूरी तरह सहमत हैं और इस विषय ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।

अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने फिल्म के मजबूत और समयानुकूल संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिंक महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक बेहद अहम बात कहती है। फिल्म का मूल संदेश “नो मीन्स नो” है, जो यह याद दिलाता है कि महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान और बराबरी का व्यवहार होना चाहिए।

बिग बी ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी फिल्म का हिस्सा होने पर गर्व है, जो महिलाओं के पक्ष में खड़ी होती है। उनके मुताबिक महिलाएं देश की ताकत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिंक जैसी फिल्मों ने यह तय करने में मदद की कि भविष्य में वह किस तरह के किरदार करना चाहते हैं।

Chetak Screen Awards

अमिताभ बच्चन इस अवॉर्ड समारोह में अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ पहुंचे थे और उन्होंने अपना बेस्ट एक्टर अवॉर्ड उन्हें समर्पित किया।

अनिरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी सामाजिक मुद्दे पर आधारित कोर्टरूम ड्रामा पिंक ने 2016 में जबरदस्त प्रभाव छोड़ा और काफी सराहना हासिल की। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी, एंड्रिया टारियांग, अंगद बेदी, तुषार पांडे, पीयूष मिश्रा और धृतिमान चटर्जी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।