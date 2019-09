Chandrayaan-2 Landing: भारत के ‘चंद्रयान-2’ मिशन को उस वक्त झटका लगा, जब लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से करीब दो किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। लैंडर विक्रम से इसरो वैज्ञानिकों के संपर्क टूटने से पूरा देश निराश हैं। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक इस खास पल को लेकर भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने इमोशनल ‘चंद्रयान-2’ की लैडिंग फेल होने पर इमोशनल ट्वीट करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया है।

‘चंद्रयान-2’ को लेकर एक्टर रितेश देशमुख ने लिखा- ‘हम वापसी करेंगे। भविष्य उनका होता है जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं। हमें इसरो की पूरी टीम पर गर्व है। आज जो भी हमने अचीव किया है, वह कम नहीं है।’

We shall over come!!!!! Future belongs to those who believe in the beauty their dreams!! We are incredibly proud of the entire team of @isro – what was achieved today was no small feat. #JaiHind https://t.co/ktuJjb9ozx

