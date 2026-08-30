बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी बुआ गायत्री देवी, दो कजिन और चार अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दादा की वसीयत में फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि उनके पिता को विरासत में मिलने वाली संपत्ति से वंचित किया जा सके।

शुक्रवार को रोरावर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में चंद्रचूड़ ने आरोप लगाया कि उनके दादा ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह के हस्ताक्षर साल 1997 में फर्जी तरीके से किए गए। उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी और वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं थे। बता दें कि हरेंद्र पाल सिंह अलीगढ़ के बाहरी इलाके में स्थित जलालपुर गांव के बड़े जमींदार थे।

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चंद्रचूड़ सिंह ने लगाए आरोप

चंद्रचूड़ सिंह ने आरोप लगाया कि उनके चाचा गंगा सिंह और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर किए। इससे उनके पिता दिवंगत कैप्टन बलदेव सिंह के विरासत के अधिकार छिन गए।

शिकायत के मुताबिक, जिस समय यह वसीयत कथित तौर पर तैयार की गई, उस समय कैप्टन बलदेव सिंह अलीगढ़ में मौजूद नहीं थे। चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि उनके दूसरे चाचा पुनिया प्रताप सिंह की मौत हरेंद्र पाल सिंह से पहले ही हो चुकी थी।

पुलिस ने शुरू की जांच

एक्टर ने आगे आरोप लगाया कि विवादित वसीयत के तहत मिली मुख्य संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा बाद के सालों में बेच दिया गया। शुक्रवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया।

यह विवाद पिछले साल सामने आया था, जब गायत्री देवी ने आरोपों को झूठा बताते हुए चंद्रचूड़ पर उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वसीयत असली है। चंद्रचूड़ के पिता कैप्टन बलदेव सिंह अलीगढ़ शहर से कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

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