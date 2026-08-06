कॉमेडियन कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। इनकी दोस्ती आज की नहीं, बल्कि सालों पुरानी हैं। कपिल के शो में चंदन भले ही एक छोटे से किरदार में दिखाई देते हों लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग के कारण दर्शकों को वह काफी पसंद आते हैं।

दोनों की दोस्ती से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बड़े कॉमेडी शो में ऑडिशन के दौरान कपिल शर्मा को रिजेक्ट करके चंदन प्रभाकर को सिलेक्ट कर लिया गया था और कपिल के लिए सिफारिश करना चंदन को काफी महंगा भी पड़ गया था।

यह भी पढ़ें- दीवाली पर नहीं बल्कि इस दिन रिलीज होगी रणबीर-यश की ‘रामायण’, मेकर्स का राम-रावण की महागाथा के बारे में बड़ा ऐलान

जब कपिल को नहीं आया ऑडिशन के बाद कॉल

लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए चंदन कहते हैं कि ‘जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हमारा सिलेक्शन हुआ, तो हमने ऑडिशन दिया तो हमारा सिलेक्शन हो गया था। मेरा और राजीव ठाकुर का सिलेक्शन हो गया था, कपिल शर्मा का सिलेक्शन तब नहीं हुआ था। जब कॉल आई तो पहले कॉल राजीव को आई फिर मुझे भी आ गई। हमे पता चला कि कपिल शर्मा को कॉल नहीं आई।’

कपिल के लिए शूटिंग छोड़कर दिल्ली आए

‘हम सारे दोस्त थे, अब भी हैं। तो कॉल आई तो हमे बड़ा परेशान किया इस बात ने कि जो बंदा इतना टैलेंटेड है उसे कॉल नहीं आई। यहां पंजाब में एक शो की शूटिंग चल रही थी, और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का एक ऑडिशन दिल्ली में होना था। कपिल ने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वहां ऑडिशन देने जाऊंगा। चंदन ने बताया कि वो होटल रूम थे कपिल के साथ।’

कपिल ने दोबारा दिया ऑडिशन

चंदन ने कहा कि ‘मेरा सिलेक्शन हो चुका था लेकिन कपिल ने कहा कि मेरे साथ चल। कपिल ने कहा कि मैं शूट नहीं करूंगा, तू भी साथ चल। मैंने कहा कि मैं कैसे चलूं, शूटिंग। कपिल ने कहा कि ये छोड़ और चल। उसके बाद किसी को बिना बताए हम चले गए। दिल्ली में हमे पता भी नहीं था कि कहां ऑडिशन था। हम देखते-देखते वहां पहंचे, वो ऑडिशन देकर फिर बाहर आया।’

चंदन को निकालकर कपिल को किया सिलेक्ट

चंदन ने बताया कि ‘जब हम वापस आए तो उसे कॉल फिर भी नहीं आई। तो उन्होंने कपिल से कहा कि कैसा ऑडिशन दिया था। फिर हमे कॉल आई, मैं और राजीव वहां गए। हम लोगों ने वहां असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा कि आप गलती कर रहे हो, आपने एक टैलेंडेट लड़के को छोड़ दिया।’

चंदन बताते हैं कि ‘रियर्सल पर भी वो मेकर्स से यही बात करते थे, कि वो बंदा अच्छा है, आप उसे बुला लो। बाद में बात हुई तो उन्होंने बताया कि कपिल को बुला लिया है लेकिन आप वापस जा रहे हो। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ वापस। फिर ऐसे कपिल जी आ गए और मैं अपना बैग करके वापस आ गया।’

यह भी पढ़ें- “कहानियां खत्म नहीं होती, बस पॉज हो जाती हैं”, नेटफ्लिक्स पर मुसाफिर कैफे का दूसरा सीजन हुआ अनाउंस

मैं वापस नौकरी ढूंढने लगा

चंदन ने इस बातचीत में बताया कि वो कॉमेडियन के अलावा इंजीनियर भी हैं। तो उन्होंने कॉमेडी छोड़कर फिर जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर कपिल और राजीव उन्हें वहां से कॉल करके उन्हें भरोसा देते थे कि ये लोग तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन तब तक मेरा मन खत्म हो चुका था।

आज कपिल शर्मा एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उनके पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में उन्हें काफी पंसद किया जाता है। शुरू से लेकर आज तक कपिल और चंदन साथ ही हैं। भले ही कपिल के शो में चंदन के छोटे से किरदार में दिखाई देते हों लेकिन उनका टैलेंट लोगों तक पहुंच ही चुका हैं जिस वजह से उन्हें काफी पसंद किया जाता है।