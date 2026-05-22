फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने मूवी रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, "ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है, इसलिए फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंका देते हैं। शानदार एक्टिंग, इमोशनल सीन्स और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। हालांकि, सेकंड हाफ थोड़ा और टाइट हो सकता था। 'चांद मेरा दिल' का प्रमोशन देखकर लगता है कि यह एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म होगी। शुरुआत के 30 मिनट भी कुछ ऐसे ही महसूस होते हैं, लेकिन इसके बाद कहानी अचानक नया मोड़ लेती है और आपको सरप्राइज कर देती है।

डायरेक्टर विवेक सोनी ने कहानी में गर्मजोशी, प्यार और रोजमर्रा की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया है। खास बात यह है कि फिल्म का इमोशनल हिस्सा धीरे-धीरे मजबूत होता है और कहीं भी जल्दबाजी महसूस नहीं होती। सेकंड हाफ में एक शानदार रेस्टोरेंट वाला सीन आता है, जो कहानी के टकराव को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। यही वह पल है जहां डायरेक्टर की स्टोरीटेलिंग सबसे ज्यादा चमकती है।

हालांकि, सेकंड हाफ कुछ जगहों पर थोड़ा खिंचा हुआ लगता है और फिल्म की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ती है। लेकिन क्लाइमैक्स आते-आते फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। फिल्म पूरी तरह अपने लीड एक्टर्स के कंधों पर टिकी है। लक्ष्य ने जबरदस्त काम किया है। 'किल' वाले एक्शन हीरो की उनकी इमेज यहां पूरी तरह बदल जाती है और वह इमोशनल सीन्स में भी कमाल कर जाते हैं।

वहीं अनन्या पांडे हर फिल्म के साथ बेहतर होती जा रही हैं। 'केसरी चैप्टर 2' के बाद यह उनकी एक और सरप्राइज देने वाली परफॉर्मेंस है। उन्होंने बहुत शांत और मैच्योर एक्टिंग की है। परेश पाहुजा कम स्क्रीन टाइम में भी अपनी छाप छोड़ते हैं।

फिल्म का म्यूजिक इसकी बड़ी ताकत है और कहानी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ता है। खासकर टाइटल ट्रैक काफी असर छोड़ता है। डायलॉग्स भी अच्छे लिखे गए हैं और कई जगह रिश्तों और भावनाओं पर सोचने पर मजबूर करते हैं।