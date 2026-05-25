Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: विवेक सोनी के निर्देशन में बनी अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी स्टारर फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब इस मूवी ने अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। ओपनिंग डे पर भले ही इसकी थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई हो, लेकिन शनिवार और रविवार को ‘चांद मेरा दिल’ के कलेक्शन में थोड़ा-थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। रविवार को फिल्म की कमाई में शनिवार के मुकाबले 16% वृद्धि हुई।

तीन दिनों में अगर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ की कुल कमाई की बात करें, तो सैकनिल्क के अनुसार इसने 11.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, रविवार को मूवी ने 4,722 शो में 4.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।

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इसके साथ ही भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 13.23 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा विदेशों में फिल्म ने तीसरे दिन 50 लाख का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब तक 1.50 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 14.73 करोड़ रुपये हो गया है।

बता दें कि पहले दिन की तुलना में तीसरे दिन की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। हालांकि, फिल्म का ऑक्यूपेंसी रेशियो 20 फीसदी से नीचे ही रहा है। यानि थिएटर्स में एवरेज 20% से ज्यादा सीटें नहीं भर रही हैं। पहले और दूसरे दिन ऑक्यूपेन्सी 15% रही और तीसरे दिन यह आंकड़ा 18% हो गया। अब देखना होगा कि यह मूवी नॉन वीकेंड पर कैसा कलेक्शन करती है।

क्या है ‘चांद मेरा दिल’ की स्टोरी

फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ की कहानी 21 साल की उम्र में मिले आरव और चांदनी के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों को प्यार होता है और फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब चांदनी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद दोनों शादी करते हैं। फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आगे क्या होता है इसके लिए तो आपको मूवी देखनी होगी। बता दें कि इसमें लक्ष्य और अनन्या के साथ आस्था सिंह, प्रथम, आशीष दुबे और कोमल छाबरिया समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

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