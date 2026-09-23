सोशल मीडिया भी कमाल चीज है, कब कौन से गाने और फिल्म को सुपरहिट बना दे, ये कोई नहीं कह सकता है। इंस्टाग्राम के ऐसे कई वायरल गाने हैं जो भले ही सालों पहले रिलीज हुए हों लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक गाना हैं- छलरे छलरे वाल, ये सालों पुराना गाना है और मशहूर भारतीय धुन की याद दिलाता है। अब अचानक इंस्टाग्राम पर इस गाने का लो-फाई यानी कि लो फिडेलिटी वर्जन वायरल हो रहा है।

क्या है ‘छलरे छलरे वाल’ गाने का मतलब

‘सम्मी मेरी वार’ गाने के वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम पर ये गाना सुनने मिला। जबकि ये गाना काफी पुराना है और सालों से इंटरनेट पर मौजूद है। ‘छलरे छलरे वाल’ भी ऐसा ही एक गाना है जो काफी साल पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल होने के कारण फैंस की नजरों में अब आया है। इस गाने में एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी की तारीफ में ये गाना गा रहा है। इस गाने की सबसे वायरल लाइनें हैं-

“तू सांवल फुल कस्तूरी, तेरी थी गई बहू मशहूरी।

जग जग ते हर जग ते, पै देंदा लोग मिसाल

छलरे छलरे वाल मोडे रख ने काली शाल”

जिसमें प्रेमी ये कहने की कोशिश करता है कि तुम काले, खुशबूदार कस्तूरी फूल जैसी हो और तुम्हारी खूबसूरती की हर तरफ मशहूरी हो रही है। जहां जहां लोग जाते हैं तो वो तुम्हारी ही खूबसूरती की मिसाल देते हैं। सराइकी भाषा में छलरे वाल मतलब घुंघराले बालों से है।

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सुनंदा शर्मा ने बनाया वायरल

इंस्टाग्राम पर इस गाने को मशहूर करने वाली पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा हैं और ज्यादातर लोग उन्ही का वीडियो देखने के बाद इस गाने तक पहुंचे और इंस्टाग्राम पर ये गाना वायरल होने लगा। पाकिस्तानी गानों को पसंद करने वाले की कमी नहीं है।

ओरिजनल गाना कब और किसने गाया

यूट्यूब पर ‘छलरे छलरे वाल’ का ओरिजिनल वर्जन साल 2013 से मौजूद है। इसके ओरिजिनल और क्लासिक वर्जन को दिग्गज लोक गायक मुहम्मद हुसैन बंदियालवी ने गाया और इसके बोल भी उन्होंने ही लिखे। थार प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर इसका बंदियालवी साहब की आवाज में ये गाना आपको मिल जाएगा।

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लेकिन इस गाने को पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने एक रील में गाया जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस गाने की चर्चा बढ़ी। दर्शकों ने इस गाने को ढूंढा और फिर कई बडिंग सिंगर्स ने इसके लो-फाई वर्जन को बनाया जो दर्शकों के दिल में घर कर गया।

सराइकी भाषा में लिखे गए बोल

ये गाना सराइकी भाषा में बनाया गया है। सराइकी भाषा भारतीय-आर्य परिवार की भाषा है जो पाकिस्तान के मध्य और दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है। ये भाषा काफी हद तक पंजाबी और सिंधी से मिलती जुलती है। इस गाने को बंदियालवी साहब के बाद शफाउल्लाह खान रोखड़ी और उनके बेटे जीशान खान रोखड़ी ने भी अपने अंदाज में गाया। इस गाने की धुन साल 1994 में आई फिल्म ‘मोहरा’ के गाने ‘ना कजरे की धार’ से मिलती जुलती भी है।