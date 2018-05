अनुष्का शर्मा की राह पर निकलीं सागरिका, पति जहीर खान का भी मिला सपोर्ट

शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘चक दे इंडिया’ में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने वाली अभिनेत्री सागरिका घाटगे ने नवंबर 2017 में स्टार क्रिकेटर जहीर खान से शादी कर ली थी। शादी के बाद अब सागरिका रूपहले पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। सागरिका फिल्म निर्देशक मिलिंद उके की अगली फिल्म मानसून फुटबॉल में दिखाई देंगी। फिल्म की कहानी घरेलू महिलाओं के ऐसे समूह पर आधारित है, जो मिलकर अपनी फुटबॉल टीम बना लेती है।

बता दें कि सागरिका घाटगे को शाहरुख खान की फिल्म चक दे ​इंडिया में हॉकी टीम के खिलाड़ी की भूमिका निभाने पर खासी तारीफ मिली थी। सागरिका ने इस खबर की पुष्टि की है और फिल्म की कहानी को बेहद खूबसूरत बताया है। सागरिका ने कहा, ‘चक दे इंडिया के बाद मैं फिर से किसी खेल से जुड़ी फिल्म को करना चाहती थी। अब मुझे ये मौका एक बार फिर से मिला है। मेरी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई है और मैं कई सारे खेल खेलते हुए बड़ी हुई हूं। लेकिन फुटबॉल ऐसा खेल है, जिसे मैंने बहुत ज्यादा नहीं खेला है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू होने से बेहद उत्साहित हूं।’

All my best wishes to @OfficialHMMRA faculty and filmmaker Milind Ukey for his forthcoming film in football starring @sagarikavghatge. It’s a sports film with a unique script. All my best best wishes for this film. The film is titled #MonsoonFootball. Here’s Sagarika’s look. pic.twitter.com/sDfCEaMiUl

— Soumyadipta (@Soumyadipta) May 11, 2018