सेंसर बोर्ड ने रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ के 14 सीन्स पर चलाई कैंची

रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘काला’ के रिलीज होने का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए अच्छी खबर है। सेंसर बोर्ड ने रजनीकांत स्टारर ‘काला’ में 14 कट्स लगाने के साथ ही यू/ए सर्टिफिकेट जारी कर फिल्म के रिलीज के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इस बात की जानकारी फिल्म क्रिटिक श्रीधर पिलाई ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। ‘काला’ फिल्म का निर्देशन पी.ए. रंजीत ने किया है। एक्टर धनुष फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में रजनीकांत के साथ नाना पाटेकर और हुमा कुरैशी मुख्य भूमिका में हैं।

श्रीधर के ट्वीट के अनुसार, ‘काला’ के रिलीज नहीं होने की अफवाह थी। रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ को सेंसर बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दिया है, इसके साथ ही फिल्म में 14 कट्स लगाए हैं।” फिल्म में रजनीकांत के किरदार की बात करें तो रजनीकांत एक ऐसे शख्स की भूमिका में हैं, जो तमिलनाडु से मुंबई आता है और यहां पर एक ताकतवर डॉन बन जाता है। वहीं, नाना पाटेकर एक नेता के रोल में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रहा था। फिल्म 27 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रजनीकांत फिल्म ‘काला’ के अलावा अक्षय कुमार के साथ ‘2.0’ में भी नजर आएंगे।

#Kaala censored! @vinod_offl , executive producer at @wunderbarfilms, is quoted by @dt_next : “ #Kaala wasn’t screened at wunderbar office (there were rumours). However we obtained a NOC from the #TFPC before sending the film to CBFC, and film has been certified UA with 14 cuts” pic.twitter.com/VqkUE434Uf

— Sreedhar Pillai (@sri50) April 5, 2018