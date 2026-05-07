अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने वैवाहिक विवाद और बच्चों से अलगाव को लेकर भावुक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से वह अपने बच्चों से दूर हैं और ऑस्ट्रिया में चल रहे तलाक एवं कस्टडी केस के दौरान उन्हें अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया गया।

हाल ही में सेलिना ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें वह ऑस्ट्रिया में अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र पर जाती दिखाई दीं। वीडियो में वह कब्र को साफ करती हैं, फूल, मोमबत्तियाँ और खिलौना कार रखती हैं, और फिर भावुक होकर रो पड़ती हैं।

सेलिना ने लिखा कि वह तलाक की सुनवाई के लिए ऑस्ट्रिया गई थीं, लेकिन अदालत में दिए गए आश्वासन के बावजूद उनके बच्चों को उनसे मिलने नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में वह केवल अपने दिवंगत बेटे शमशेर से मिल पाईं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पति Peter Haag के करियर के समर्थन में भारत छोड़ दिया था और दुबई, सिंगापुर तथा ऑस्ट्रिया जैसे कई देशों में रहकर परिवार संभाला। उनके अनुसार, उन्होंने अकेले बच्चों की परवरिश की और पति के सपनों के लिए लगातार त्याग किए।

सेलिना ने अपने विवाह के दौरान मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्री-मैरिटल संपत्तियों को लेकर अनुचित मांगें रखी गईं। अभिनेत्री ने यह भी आरोप लगाया कि फिलहाल उन्हें अपने तीनों बच्चों से किसी भी प्रकार की बातचीत की अनुमति नहीं दी जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि बच्चों के साथ उनकी बातचीत में दखल दिया गया और उनके खिलाफ बच्चों को भड़काने तथा डराने की कोशिश की गई।

सेलिना ने बताया कि सितंबर में उन्हें तलाक का नोटिस उस समय दिया गया, जब वह अपनी 15वीं शादी की सालगिरह के लिए कथित तौर पर मंगाए गए गिफ्ट को लेने पति के साथ पोस्ट ऑफिस गई थीं।

अभिनेत्री ने कहा कि वह अपने बच्चों के लिए और अपने भाई Vikrant Jaitly के लिए भी लड़ाई जारी रखेंगी, जिन्हें सितंबर 2024 से यूएई में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों में हिरासत में रखा गया है।

सेलिना इससे पहले भी अपने पति पर गंभीर घरेलू हिंसा के आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने 2011 में पीटर हाग से शादी की थी और पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के जरिए अपने कानूनी संघर्ष और कस्टडी विवाद की जानकारी साझा कर रही हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर भावनात्मक आघात, पारिवारिक तनाव, घरेलू हिंसा और बच्चे को खोने जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ी है। यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव, अवसाद या भावनात्मक कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो कृपया पेशेवर सहायता लेने में संकोच न करें। मदद उपलब्ध है।

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