मुंबई की मशहूर नॉर्थ बॉम्बे की दुर्गा पूजा में नवरात्रि के दौरान बॉलीवुड और टीवी जगत के कई सितारे मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। 2026 की दुर्गा पूजा का समापन हो चुका है। आखिरी दिन पंडाल में सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई, जिसमें टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, तनीषा मुखर्जी और कई अन्य हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान काजोल की गैरमौजूदगी चर्चा में रही, जबकि उनकी बेटी नीसा देवगन पंडाल में नजर आईं।

सिंदूर खेला में शामिल हुईं तनीषा और रूपाली गांगुली

दुर्गा पूजा के अंतिम दिन सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है। इस रस्म में महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा को विदाई देती हैं। मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल से इस रस्म के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

इन वीडियो में एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी और टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली पारंपरिक रस्म में हिस्सा लेती नजर आईं। अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती भी पूजा समारोह का हिस्सा बनीं। वहीं, काजोल इस मौके पर दिखाई नहीं दीं, लेकिन उनकी बेटी नीसा देवगन लाल रंग के सलवार सूट में पंडाल पहुंचीं।

80 सालों से लग रहा है नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल

मुंबई का नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल हर साल फिल्म और टीवी जगत की हस्तियों के पहुंचने के कारण चर्चा में रहता है। इस साल पंडाल ने अपनी स्थापना के 80 साल पूरे किए। दुर्गा पूजा के दौरान यहां कई बॉलीवुड सितारे मां दुर्गा के दर्शन करने और पूजा-अर्चना में शामिल होने पहुंचे।

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इनमें काजोल, उनके बच्चे नीसा देवगन और युग देवगन, उनकी बहन तनीषा मुखर्जी के अलावा जया बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, जूही चावला, मौनी रॉय, अयान मुखर्जी, बिपाशा बसु, करण सिंह ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, रूपाली गांगुली, रोनित रॉय, तुषार कपूर, आदर जैन, करण जौहर, सोहा अली खान, दृष्टि धामी और डेजी शाह सहित कई सितारे शामिल रहे।

क्या है सिंदूर खेला की परंपरा?

सिंदूर खेला बंगाल की दुर्गा पूजा से जुड़ी एक पारंपरिक रस्म है, जिसे विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई से पहले निभाया जाता है। इस दौरान विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। यह रस्म सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ी मानी जाती है। इसके साथ ही भक्त अगले साल मां दुर्गा के फिर से आगमन की प्रार्थना करते हैं।