सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। गुरुवार की शाम मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम ने मामले में पहली कार्रवाई करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह को हिरासल में लिया है। सीबीआई एक्टर के कुक नीरज को लेकर पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस पहुंची है। गौरतलब है कि केस की जांच के लिए सीबीआई की पांच टीमें बनाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CBI की एक टीम सुशांत सिंह के बांद्रा स्थित उस घर के लिए भी रवाना हो चुकी है जहां उन्होंने सुसाइड किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम सुसाइड वाले घर पर पूरे सीन को रीक्रिएट भी करेगी।

गौरतलब है कि कुक नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। अब सीबीआई अपने स्तर पर नीरज से पूछताछ करेगी। दोनों राज्यों की पुलिसिया पूछताछ में नीरज ने बताया था कि अभिनेता के आत्महत्या वाले दिन उसने ही सुशांत को जूस दिया था। इसके साथ नीरज ने कहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड वाले दिन अंदर से दरवाजा बंद किया था।

इसके साथ ये भी बता दें कि सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी जिन्होंने सुसाइड वाले दिन एक्टर के घर पहुंचे थे। वहीं मामले में सीबीआई इससे जुड़ी सारी जानकारी, फॉरेंसिक सबूत से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दर्ज किए गए बयानों का हैंडओवर लेगी। वहीं सीबीआई की एसआईटी टीम के सुपरिटेंडेंट रैंक के अधिकारी बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात करेंगे। प्रोटोकॉल के तहत बात जांच से संबंधित होगी।

#WATCH Mumbai: CBI team brings an unidentified person related to #SushantSinghRajput case, to the guesthouse where they are staying, for questioning. pic.twitter.com/sumv7kCpak

— ANI (@ANI) August 21, 2020