सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी अब तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सुशांत की बहन उनके लिए आज तक न्याय की गुहार लगा रही हैं। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मार्च 2025 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सुशांत की मौत को आत्महत्या बता दिया। वहीं दिशा के पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की जंग लड़ रहे हैं।

इन मामलो में दर्ज हुई दिशा के केस में एफआईआर

अब केंद्रीय जांच ब्यूरो दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज कर ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने दिशा की मौत से जुड़े हालात की जांच शुरू की है। CBI की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने 13 सितंबर को FIR दर्ज की। इसमें दिशा के पिता सतीश ईश्वर सालियान को शिकायतकर्ता बनाया गया है। FIR में आपराधिक साजिश, गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाने, अपराधियों को बचाने के लिए गलत जानकारी देने और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कथित अपराधों की धाराएं लगाई गई हैं।

यह मामला 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद दर्ज किया गया, जिसमें CBI को जांच अधिकारी नियुक्त करने, सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिशा की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने को कहा था।

FIR के मुताबिक, 11 सितंबर को सतीश सालियान का बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में मुंबई के मालवणी, मालाड वेस्ट स्थित रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1202 को घटनास्थल बताया गया है। घटना की तारीख 8 और 9 जून 2020 की दरम्यानी रात दर्ज की गई है।

2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की जून 2020 में मालाड स्थित एक बिल्डिंग से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उस समय मालवणी पुलिस ने इसे दुर्घटनावश हुई मौत का मामला माना था। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई।

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एफआईआर में दिशा के पिता ने लगाये आरोप

FIR में दर्ज सतीश सालियान के बयान के मुताबिक, उनकी बेटी उस समय 28 साल की थीं और सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करती थीं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। सतीश ने आरोप लगाया कि परिवार को शुरुआत में बताया गया था कि दिशा ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि वह गहरे सदमे में थे, तभी पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें दिशा की मौत को लेकर किसी पर शक है।

परिवार को शव को देख हुआ था शक

सतीश सालियान ने आरोप लगाया कि उन्हें तुरंत उनकी बेटी का शव नहीं दिखाया गया। बाद में मालवणी पुलिस स्टेशन में उन्हें तस्वीरें दिखाई गईं। उन्होंने दावा किया कि तस्वीरों में उन्हें खून या शरीर पर कई स्पष्ट चोटें नजर नहीं आईं, जिसके बाद उनके मन में संदेह पैदा हुआ। उनका आरोप है कि उस समय उन्हें यह मानने के लिए तैयार किया गया कि दिशा ने शराब पी थी और बिल्डिंग से गलती से गिर गईं।

CCTV और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी आरोप

FIR में सतीश सालियान ने CCTV फुटेज, दिशा के गिरने के बाद शव की स्थिति, उनके कपड़ों, फोरेंसिक जांच, मोबाइल फोन और मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। CBI अब जांच के दौरान इन सभी दावों और सबूतों की जांच करेगी।

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FIR में कुछ सार्वजनिक हस्तियों, पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों, फोरेंसिक कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों और अन्य लोगों का भी जिक्र किया गया है। सतीश सालियान ने इन लोगों की भूमिका की जांच करने की मांग की है।

दिशा के पास संवेदनशील जानकारी होने का दावा

सतीश सालियान ने आरोप लगाया है कि दिशा के पास कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी। उनका दावा है कि इसी वजह से उन्हें चुप कराने की साजिश रची गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सबूतों को छिपाया या बदला गया और दिशा की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। FIR में ये बातें सतीश सालियान के आरोप के तौर पर दर्ज हैं। इन आरोपों की सच्चाई CBI की जांच के बाद ही सामने आएगी।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी दिशा की मौत

दिशा सालियान की मौत जून 2020 में हुई थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत भी मृत पाए गए थे। सुशांत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत मिले थे।

दोनों मामलों को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी और दोनों मौतों के बीच कनेक्शन होने के दावे भी सामने आए थे। बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की अलग-अलग एजेंसियों ने जांच की। अब CBI दिशा सालियान की मौत से जुड़े पुराने पुलिस रिकॉर्ड, मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच करेगी। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को FIR दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…