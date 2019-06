शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म ‘कबीर सिंह’ बॉक्स पर बेहतरनी क्लेक्शन कर रही है। फिल्म को लेकर चर्चाएं जोरो पर हैं। फिल्म में शाहिद के किरदार और हिंसा पर लोग अलग-अलग राय रख रहे हैं। हाल ही में सिंगर सोना मोहपात्रा ने शाहिद के इस फिल्म को चुनने पर सवाल खड़े किए थे। इस बीच फिल्म की सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) सदस्य वाणी त्रिपाठी किकू ने तीखी आलोचना की है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ‘मैं हैरान हूं कि एक महिला विरोधी फिल्म बॉक्स ऑफिस अच्छा कलेक्शन्स कैसे कर सकती है। ‘बड़े स्टार’ इस तरह का चुनाव करते हैं जो कि वास्तव में एक उदाहरण पेश करते हैं। कबीर सिंह गलत और बेहद हिंसक फिल्म है! अर्जुन रेड्डी एक बुरी फिल्म थी और अब उसकी ये रीमेक। मुझे हैरानी हो रही है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कैसे कर रही है।’

I’m serious about this thought that Misogyny is “Infectious” have been noticing the narrative around #KABIRSINGH past few days..What a terribly misogynistic and extremely violent film! Arjun Reddy was bad enough and now this remake! Am I surprised it’s doing well …Well Well!

— Vani Tripathi Tikoo (@vanityparty) June 25, 2019