Shocking: कास्टिंग डायरेक्टर-एक्ट्रेस आरती मित्तल गिरफ्तार, देह व्यापार चलाने का आरोप, 2 मॉडल छुड़वाई गईं

Casting director Aarti Mittal Arrested: कास्टिंग डायरेक्टर और एक्ट्रेस आरती मित्तल को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। आरती पर जिस्मफरोशी का रैकेट चलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

Aarti Mittal (Photo-Instagram)

