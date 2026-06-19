मलयालम फिल्म ‘मॉलीवुड टाइम्स’ के निर्माता, निर्देशक, वितरक और फिल्म प्रदर्शित करने वाले थिएटर मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि फिल्म में उन सीन और डायलॉग को दिखाया गया, जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने हटाने का निर्देश दिया था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तिरुवल्लम पुलिस ने बुधवार को CBFC के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। फिल्म 5 जून को रिलीज हुई थी और इसमें अभिनेता नैसलेन मुख्य भूमिका में हैं।

एफआईआर के मुताबिक, CBFC ने फिल्म को U/A 16+ प्रमाणपत्र जारी करते समय कुछ आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि आरोप है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बिना बदलाव करके प्रदर्शित किया गया और उसमें अश्लील संवाद भी शामिल किए गए।

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मामले में निर्माता, निर्देशक, वितरक, डिजिटल सिनेमा कंटेंट सेवा प्रदाताओं और फिल्म दिखाने वाले थिएटर मालिकों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 7(1)(a)(ii) के तहत दर्ज किया गया है।

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अधिकारियों के अनुसार, जांच के तहत सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उन्हें जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे।