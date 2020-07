राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘मर्डर’ के खिलाफ दर्ज हुआ केस

बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्मों में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। वो लॉकडाउन के बीच भी अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और लगातार एक के बाद एक फिल्मों के ट्रेलर पोस्टर रिलीज़ कर रहे हैं। हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने अपनी अपकमिंग वेब फिल्म ‘मर्डर’ वेब की घोषणा की जिसके रिलीज होने से पहले ही वह लीगल ट्र्बल में फंस गए हैं।

बताया जा रहा है कि यह फिल्म तेलंगाना में 2018 में हुए एक हॉरर किलिंग के मामले पर बेस्ड है। खबर है कि विक्टिम के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस फिल्म का विरोध किया है उनका मानना है कि इस पर फिल्म बनना सही नही है। विक्टिम के पिता का कहना है कि उनकी तस्वीरें भी राम गोपाल वर्मा के पोस्टर में यूज की जा रही हैं। नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा के खिलाफ तेलंगाना के मिर्यालागुड़ा टाउन में केस भी कर दिया गया है।

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ‘जो केस फाइल किया गया है उसका जवाब उनके वकील देंगे। उन्हेोंने किसी भी कास्ट का जिक्र नहीं किया है साथ ही यह एक ऐसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्म है जो पब्लिल डोमेन में है। यह सिर्फ क्रिएटिव वर्क है, किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं।’

With regard to media speculations on the case filed on my film MURDER ,I once again want to reiterate that my film is based and inspired from a true incident and it is not the truth ..Also there’s no mention of anyone’s caste in the film pic.twitter.com/apiT6rKJDn

