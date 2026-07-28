फिल्म इंडस्ट्री में सफलता जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी दूर भी हो सकती है। कई कलाकार ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया। किसी ने निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी, तो कोई लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते पर्दे से दूर हो गया।

हालांकि, इन सितारों ने हार नहीं मानी और सही मौके के साथ ऐसी वापसी की कि एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर छा गए। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जिन्होंने साबित किया कि कमबैक भी करियर की सबसे बड़ी जीत बन सकता है।

बॉबी देओल

90 के दशक में बॉबी देओल बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पास काम की कमी हो गई। कई साल तक वह बड़े पर्दे से लगभग गायब रहे।

साल 2018 में फिल्म ‘रेस 3’ से उन्होंने वापसी की, लेकिन असली पहचान उन्हें ‘आश्रम’ वेब सीरीज और फिल्म ‘एनिमल’ से मिली। ‘एनिमल’ में निभाए गए अबरार के किरदार ने उन्हें एक बार फिर इंडस्ट्री के सबसे चर्चित अभिनेताओं में शामिल कर दिया।

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माधुरी दीक्षित

90 के दशक की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने शादी के बाद अमेरिका में बसने का फैसला किया और फिल्मों से दूरी बना ली। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने ‘आजा नचले’ से वापसी की। इसके बाद वह ‘डेढ़ इश्किया’, ‘कलंक’, ‘मजा मा’ जैसी फिल्मों और कई रियलिटी शोज में नजर आईं। आज भी उनकी लोकप्रियता पहले जैसी ही बनी हुई है।

श्रीदेवी

श्रीदेवी ने निर्माता बोनी कपूर से शादी के बाद फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया। करीब 15 साल बाद उन्होंने साल 2012 में फिल्म ‘इंग्लिश विंग्लिश’ से शानदार वापसी की। फिल्म में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद ‘मॉम’ में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। कई वर्षों बाद उन्होंने ‘डेंजरस इश्क’ से वापसी की, हालांकि फिल्म सफल नहीं रही। बाद में उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख किया और ‘मेंटलहुड’ तथा ‘मर्डर मुबारक’ जैसी परियोजनाओं के जरिए दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

फरदीन खान

लगातार फ्लॉप फिल्मों और निजी कारणों से फरदीन खान करीब 14 साल तक बड़े पर्दे से दूर रहे। इस दौरान उनके ट्रांसफॉर्मेशन की भी काफी चर्चा हुई। साल 2024 में उन्होंने ‘हीरामंडी’ और ‘खेल खेल में’ के जरिए अभिनय की दुनिया में वापसी की। उनके नए अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

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शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी ने शादी के बाद फिल्मों में काम कम कर दिया और बिजनेस व फिटनेस पर ध्यान दिया। कई साल बाद उन्होंने ‘हंगामा 2’, ‘निकम्मा’ और ‘सुखी’ जैसी फिल्मों से बड़े पर्दे पर वापसी की। इसके साथ ही वह टीवी रियलिटी शोज में भी लगातार सक्रिय रहीं।

रवीना टंडन

90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी शादी और परिवार के चलते फिल्मों से दूरी बना ली थी। लंबे समय बाद उन्होंने ओटीटी और फिल्मों में शानदार वापसी की। ‘अरण्यक’ वेब सीरीज में उनके अभिनय को खूब सराहा गया, जबकि ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ में प्रधानमंत्री रमिका सेन के किरदार ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय बना दिया।

संजय दत्त

संजय दत्त का करियर कानूनी विवादों और जेल की सजा की वजह से लंबे समय तक प्रभावित रहा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में सक्रियता दिखाई। ‘भूमि’, ‘केजीएफ: चैप्टर 2’, ‘लियो’ और ‘डबल आईस्मार्ट’ जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार भूमिकाएं निभाकर साबित किया कि उनका स्टारडम आज भी कायम है।

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मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अच्छे रोल मिलना बंद हो गए थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, ‘अलीगढ़’, ‘द फैमिली मैन’, ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ जैसी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए अपने अभिनय का ऐसा लोहा मनवाया कि आज वह देश के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं।

अमीषा पटेल

‘कहो ना… प्यार है’ और ‘गदर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पहचान बनाने वाली अमीषा पटेल लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहीं। हालांकि साल 2023 में ‘गदर 2’ के जरिए उन्होंने जबरदस्त वापसी की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की और अमीषा एक बार फिर चर्चा में आ गईं।

कमबैक ने बदल दी पहचान

इन सितारों की कहानियां यह साबित करती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक लेना करियर का अंत नहीं होता। अगर कलाकार में प्रतिभा और खुद को नए दौर के मुताबिक ढालने की क्षमता हो, तो वापसी पहले से भी ज्यादा दमदार हो सकती है। यही वजह है कि इन कलाकारों ने अपने दूसरे दौर में न सिर्फ दर्शकों का प्यार हासिल किया, बल्कि नई पीढ़ी के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाई।