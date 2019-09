करगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बन रही बायोपिक ‘शेरशाह’ में अहम किरदार निभा रहे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा बाइक एक्सिडेंट में घायल हो गए हैं। बता दें कि इस फिल्म के लिए करगिल में 40 दिन का शिड्यूल रखा गया है, जिस दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि, चोटिल होने के बावजूद सिद्धार्थ ने 150 क्रू-मेंबर्स के साथ अहम सीन शूट किया। गौरतलब है कि फिल्म के कई महत्वपूर्ण हिस्से अब तक शूट हो चुके हैं।

ऐसे हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक, ‘मरजावां’ फेम सिद्धार्थ अपने को-एक्टर शिव पंडित के साथ पहाड़ी रास्तों पर बाइक से घूमने निकले थे। उस दौरान यह हादसा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिव की अचानक फिसल गई, जिससे वह अपना नियंत्रण खो बैठे। सिद्धार्थ उनके पीछे ही थे। उन्होंने बचने के लिए ब्रेक लगाए, लेकिन उनकी बाइक भी फिसल गई। इस हादसे में सिद्धार्थ के हाथ व पैर में चोट लगी हैं।

“His family, friends have such great memories of him. They didn’t even get a chance to say goodbye. I hope they feel we’ve done justice to him, when they see the film. I am doing all that I can in my capacity to make it a memorable character and a film.”- @SidMalhotra #Shershaah pic.twitter.com/83JwKFCAgO

— Sidharth Malhotra FC (@SMalhotraFC) September 8, 2019